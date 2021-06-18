HPD binasına yapılan saldırıda ölen Poyraz annesinin yerine işe gelmiş

İzmir'in Konak ilçesi Çankaya semtindeki bir iş hanına dün 11.00 sıralarında giren Onur Gencer, 2’nci kattaki HDP İl Başkanlığı’na çıktı. Kattaki parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla 3 el ateş edip öldüren ve camları kıran Gencer’in binayı yakmaya kalkıştığı da öğrenildi. Silah sesleri üzerine adrese gelen polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Onur Gencer'in sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Saldırgan Onur Gencer, 3 el ateş edip binanın camlarını kırdı.

ÇAY SERVİSİ YAPIYORDU

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada şüphelinin eski sağlık çalışanı olduğu belirtildi ve “Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi. Saldırıda tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz’ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği öğrenildi. Deniz Poyraz’ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ANNE OLAY YERİNE KOŞTU: KIZIMI GÖRMEK İSTİYORUM





Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz HDP İl Başkanlığı’na gelip, “Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum” diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

SİLAHLI POZLARI ÇIKTI

Silahlı pozları ortaya çıkan Onur Gencer’in sorgusunda, “Hiç kimseyi tanımıyorum. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. PKK’dan nefret ettiğim için yaptım. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim” dediği öğrenildi.

SİYASİLER KINADI

HDP’nin İzmir il binasına yapılan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası siyasiler kınama mesajları paylaştı:

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: “Saldırıyı kınıyorum. Türkiye’nin huzurunu bozmaya yönelik bu tür provokasyonların hedefine ulaşması asla mümkün olmayacaktır.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “Saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye’nin huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Saldırıyı lanetliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. HDP camiasına geçmiş olsun diliyorum.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bu haliyle HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir. Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır. Kirli şahsı gerekçe gösterip Milliyetçi-Ülkücü Hareket´i ithama tevessül etmek milli birlik ve kardeşliğe tehlikeli şekilde tahammülsüzlüktür.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Saldırıyı kınıyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar.”

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