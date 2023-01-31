Hosteslikten otobüs kaptanlığına

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Dokuz yıl hosteslik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için direksiyonun başına geçmeye karar verdi. Birlikte çalıştığı kaptanların da desteğiyle otobüs kullanmayı öğrenen ve E sınıfı ehliyet alan Göç, geçen yıl şehirlerarası yolcu taşıyan firmada otobüs kaptanı olarak çalışmaya başladı.



MÜSLÜM GÜRSES’LE YOLLARA



Bartın-İstanbul, Bartın-Ankara güzergâhlarında yolcu taşıyan 27 yaşındaki Göç, kaptanlığa giden süreci şöyle anlatıyor: “Çocukluk zamanlarımdan bu yana otobüs kaptanlığını merak ediyordum. Büyük araçlara da ilgim vardı. Hosteslik yaparken bu merakım giderek arttı. Yanında çalıştığım kaptanlardan gözlemleyerek gerekirse otobüsü de kullanarak öğrenmeye başladım. İlk otobüs koltuğuna oturduğumda çok heyecanlandım, bunu ben mi yapıyorum, diye. Öğrendikten sonra da çok keyifli geldi. 'Emekli olana kadar bu işi yapacağım' dedim. Direksiyonun başına geçtiğimde derdimi, kederimi, tasamı, her şeyimi unutuyorum. Açıyorum radyomu özellikle Müslüm Gürses dinlemek çok keyifli oluyor. Bu şekilde stres atıyorum.”





