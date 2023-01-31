Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hosteslikten otobüs kaptanlığına

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Göç#Otobüs#Kaptanlık
Hosteslikten otobüs kaptanlığına
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Bartın’da yaşayan bir çocuk annesi Serenay Göç, 17 yaşından itibaren otobüslerde hosteslik yapmaya başladı.

Haberin Devamı

Dokuz yıl hosteslik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için direksiyonun başına geçmeye karar verdi. Birlikte çalıştığı kaptanların da desteğiyle otobüs kullanmayı öğrenen ve E sınıfı ehliyet alan Göç, geçen yıl şehirlerarası yolcu taşıyan firmada otobüs kaptanı olarak çalışmaya başladı.

MÜSLÜM GÜRSES’LE YOLLARA

Bartın-İstanbul, Bartın-Ankara güzergâhlarında yolcu taşıyan 27 yaşındaki Göç, kaptanlığa giden süreci şöyle anlatıyor: “Çocukluk zamanlarımdan bu yana otobüs kaptanlığını merak ediyordum. Büyük araçlara da ilgim vardı. Hosteslik yaparken bu merakım giderek arttı. Yanında çalıştığım kaptanlardan gözlemleyerek gerekirse otobüsü de kullanarak öğrenmeye başladım. İlk otobüs koltuğuna oturduğumda çok heyecanlandım, bunu ben mi yapıyorum, diye. Öğrendikten sonra da çok keyifli geldi. 'Emekli olana kadar bu işi yapacağım' dedim. Direksiyonun başına geçtiğimde derdimi, kederimi, tasamı, her şeyimi unutuyorum. Açıyorum radyomu özellikle Müslüm Gürses dinlemek çok keyifli oluyor. Bu şekilde stres atıyorum.”


Haberle ilgili daha fazlası:
#Serenay Göç#Otobüs#Kaptanlık

BAKMADAN GEÇME!

Android telefon kullananlara müjdeli haber

Android telefon kullananlara müjdeli haber!

#Android
Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim