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Hosteslikten otobüs kaptanlığına

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#ANKARA#Otobüs#Trafik
Hosteslikten otobüs kaptanlığına
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 11:53

BARTIN'da yaşayan Serenay Göç (27), şehirler arası otobüslerde 9 yıl hosteslik yaptıktan sora E sınıfı ehliyet alarak direksiyonun başına geçti. 1 yıldır otobüs kaptanı olarak çalışan Göç, "Direksiyonun başına geçtiğimde derdimi, tasamı, her şeyimi unutuyorum. Emekli olana kadar bu işi yapacağım" dedi.

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Bir çocuk annesi Serenay Göç, 17 yaşından itibaren otobüslerde hosteslik yapmaya başladı. Göç, 9 yıl hosteslik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için direksiyonun başına geçmeye karar verdi. Birlikte çalıştığı kaptanların da desteğiyle otobüs kullanmayı öğrenen ve E sınıfı ehliyet alan Göç, geçen yıl şehirler arası yolcu taşıyan firmada otobüs kaptanı olarak çalışmaya başladı.

Hosteslikten otobüs kaptanlığına

'EMEKLİ OLANA KADAR BU İŞİ YAPACAĞIM'

Otobüslerde 9 yıl hostes koltuğunda oturup, yiyecek-içecek servisi yaptıktan sonra kaptan koltuğuna geçen ve Bartın-İstanbul, Bartın-Ankara güzergahlarında yolcu taşıyan Serenay Göç, "Çocukluk zamanlarımdan bu yana otobüs kaptanlığını merak ediyordum. Büyük araçlara da ilgim vardı. Hosteslik yaparken de bu merakım giderek arttı. Yanında çalıştığım kaptanlardan gözlemleyerek gerekirse otobüsü de kullanarak öğrenmeye başladım. İlk otobüs koltuğuna oturduğumda çok heyecanlandım, bunu ben mi yapıyorum, diye. Gerçekten başarabilirmişiz. Erkekler nasıl aşçılık yapıyorlarsa biz de onların yaptığı her işi yaparız. Öğrendikten sonra da çok keyifli geldi ve 'Emekli olana kadar bu işi yapacağım' dedim. İşimi seviyorum" dedi.

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Hosteslikten otobüs kaptanlığına

'DİREKSİYON BAŞINDA DERDİMİ TASAMI UNUTUYORUM'

Yolculardan da her zaman destek aldığını söyleyen Göç, "Meslektaşlarımdan da güzel tepkiler alıyorum, tebrikler alıyorum. Özellikle yolculuk bittikten sonra 'Bizi sen mi getirdin? Yolculuk çok iyiydi' şeklinde tepkiler veriyorlar ardından da beraber fotoğraf çekiyoruz. Kızımı evde bırakıp yola çıkmak zor oluyor ama bu hayat mücadelesi onun için zaten. 4 yaşında çok tatlı bir kızım var, her şeyim onun üzerine kurulu. Direksiyonun başına geçtiğimde derdimi, kederimi, tasamı, her şeyimi unutuyorum. Açıyorum radyomu özellikle Müslüm Gürses dinlemek çok keyifli oluyor. Bu şekilde stres atıyorum" diye konuştu.

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Hosteslikten otobüs kaptanlığına

Serenay Göç'ün çalıştığı turizm firmasının eğitim yetkilisi Yiğit Ali Akgöz de kadınların otobüslerde görev yapmasının Serenay sayesinde artacağını vurgulayarak, "Asıl hedefimiz, kadınlara satış yetkilisinden tutun kaptanlığa kadar kontenjan açmak. Kadınların ne kadar değerli olduğu zaten ifade edilemez. Kadın kaptan görünce müşteriler önce şaşırıyorlar ardından güven ortamı oluşuyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

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#ANKARA#Otobüs#Trafik

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