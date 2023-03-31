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Hosteslerin çantaları bota dönüştü

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#Türk Hava Yolları#Çanta#Bot
Hosteslerin çantaları bota dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:00

Türk Hava Yolları'nda (THY) görevli kabin memurlarının uçuşlarda kullandığı 7 bin 500 çanta, 10 bin çift çocuk botuna dönüştürüldü.

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Kullanım talimat süresi dolan ayakkabılar ile çanta gibi aksesuarlardan 'Geleceğe Dönüşüm' adlı proje kapsamında üretilen botlar, deprem bölgesindeki 100 okulda dağıtılacak. Botlar deremzede çocukların ayaklarını ısıtacak. 

Hosteslerin çantaları bota dönüştü

Kullanım süresi dolan çantalardan dönüştürülen 10 bin çift bot, depremzede çocuklara dağıtılacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bayrak taşıyıcı marka olarak dünyamız daha yeşil kalsın diye yeni projeler üretmeye gayret ediyoruz.

Hosteslerin çantaları bota dönüştü

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Gerçekleştirdiğimiz Geleceğe Dönüşüm projesi vesilesiyle 30 Mart Sıfır Atık Günü’ne de katkı sağladığımız için mutluyuz. Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için korumaya gayret ediyoruz” dedi.

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#Türk Hava Yolları#Çanta#Bot

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