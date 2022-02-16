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Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu

#Nilgün Ediz#Servis#Ümit Çeker
Hostes Nilgünün ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli oldu

Aydın'da kapısı açık olan öğrenci servisinden düşen hostes Nilgün Ediz'in (37) ölümüne neden olan şoför Ümit Çeker (53) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Çeker'in, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Olay, geçen yıl 5 Kasım'da saat 18.30 sıralarında, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun arkasında meydana geldi. Ümit Çeker, kullandığı öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki adrese bıraktıktan sonra hareket etti. Bu sırada serviste hostes olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nilgün Ediz, dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ediz'i Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ediz, doktorların müdahalesine rağmen, ertesi gün yaşamını yitirdi.

Hostes Nilgünün ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli oldu



BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞ

Ediz'in ölümüyle ilgili, ikinci kez gözaltına alınan servis şoförü Ümit Çeker ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Ümit Çeker hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Çeker'in, "Hareket ettiğimde hostes Nilgün Ediz'i yerde gördüm. Düştüğü anı görmedim" ifadesine yer verildi. Ediz'in kesin ölüm nedeninin de otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kontüzyonu ve beyin kanaması neticesinde gerçekleştiği de belirtildi. İddianamede, Çeker'in alkolsüz olduğu, suçun bilinçli taksirle işlendiğine ilişkin herhangi bir delilin de bulunmadığına dikkat çekildi. 

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#Nilgün Ediz#Servis#Ümit Çeker

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