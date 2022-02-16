Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu

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Olay, geçen yıl 5 Kasım'da saat 18.30 sıralarında, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun arkasında meydana geldi. Ümit Çeker, kullandığı öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki adrese bıraktıktan sonra hareket etti. Bu sırada serviste hostes olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nilgün Ediz, dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ediz'i Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Ediz, doktorların müdahalesine rağmen, ertesi gün yaşamını yitirdi.