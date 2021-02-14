Hoş sohbetiyle kendisini dinlerdik

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden 6 çocuk babası Nazırlı için Elazığ’daki İzzetpaşa Camisi’nde tören yapıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yer aldı. Erdoğan, Nazırlı ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kısa bir konuşma yaptıktan sonra cenaze namazını kıldırdı ve helallik alındı.

Nazırlı’nın cenazesinin ardından Rize-Trabzon ziyaretini kesen Erdoğan, bugün, eski İstanbul Belediye Başkanı Topbaş’ın cenaze törenine katılacak.

KENDİSİNDEN HEP HOŞNUT OLDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kalabalığa hitaben, “Bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıktan sonra bizler bu görevi ifa edeceğiz, inşallah geleceğiz’ dedik. Rabbim bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti. Elhamdülillah bugün Hakk’a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz” dedi. Nazırlı’yı uzun zamandır tanıdığını dile getiren Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Hoş sohbeti ile hep kendisini dinledik ve eserlerinde de zaten bu hoş sohbet oluşunun emarelerini hep gördük ve görüyoruz. Rabbim evlatları ile bunun devamını inşallah nasip etsin, gerek kız gerek erkek evlatlarıyla... Biz kendisinden hep hoşnut olduk. 106 yıllık ömür. Hastanedeki ziyaretimizde, hocamla beraber onu konuştuk. Allah’a hamdolsun bu ne hafıza? Rabbim inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştursun. Beraber bizleri inşallah haşrucem eylesin.” Nazırlı’nın naaşı, Harput Mezarlığında toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nazırlı’yı hastanede ziyaret etmişti.