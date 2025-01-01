Hoş geldin yeni yıl: Neşe, umut ve coşkuyla karşıladık

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Yılbaşı gecesi yurdun dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehirlerdeki meydan konserlerinde vatandaşlar yeni yılı coşkuyla karşıladı. Yılbaşı programı yapan eğlence mekânları, kayak merkezleri, oteller dolup taştı.

SIKI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Tüm ülkenin huzurlu ve güvenli bir gece geçirmesi için kolluk kuvvetleri de işbaşındaydı. Yurt genelinde yüz binlerce görevli, vatandaşların güvenliğini sağladı. Dün gün içinde trafikte sıkı denetim uygulandı. Sahte alkole karşı da hem mekânlarda denetimler yapıldı hem de çeşitli operasyonlar düzenlendi.

YILBAŞINA ELLER TETİKTE GİREN MEHMETÇİK: MUTLU YILLAR TÜRKİYE

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Dosta güven düşmana korku veren ‘Hudut Kartalları’ yeni yılı elleri tetikte karşıladı. Hakkâri’de Irak sınırındaki 1700 rakımlı Çayırlı Hudut Karakolu’nda görev yapan Mehmetçik, 7/24 nöbet tutup gözleri sınır hattında yeni yıla girdi. Askerler hep bir ağızdan, hudut tekmili okuyup, ‘Mutlu yıllar Türkiye’ diyerek herkesin yeni yılını kutladı. Milli Savunma Bakanlığı da yurtiçinde ve sınır ötesinde görev başındaki Mehmetçik’in yeni yıl mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

NOEL ABLA’NIN HEDİYELERİ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Selda Akbaş (47), 15 yıldır Noel Baba kıyafetiyle çocuklara hediye dağıtıyor. Yılbaşı zamanı mahallesinde, başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere 70 çocuğa hediye dağıtan Akbaş, “O kadar mutlu oluyorlar ki o duygu da beni çok mutlu ediyor. Anne ve babalarına seslenerek, ‘Noel ablamız gelmiş’ diye koşa koşa bana sarılıyorlar” dedi.

SYDNEY HAVAİ FİŞEKLE ‘MERHABA’ DEDİ

Yeni Zelanda’nın ardından Avustralya, TSİ 16.00’da 2025’e girdi. Avustralya 2025 yılına,Sydney’de düzenlenen havai fişek gösterisiyle merhaba dedi. Bir milyondan fazla kişinin izlediği gösteri, Sydney Liman Köprüsü’nün üzerinde gökyüzünü aydınlattı.

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324.549 KOLLUK KUVVETİNDEN HUZUR NÖBETİ

DÜN gün içinde ve gece sabaha kadar yurt genelinde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tedbirlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu bilgileri verdi: “30 Aralık 2024 saat 08.00’den 2 Ocak 2025 saat 08.00’e kadar, 207 bin 239 polis, 99 bin 480 jandarma ve 3 bin 100 sahil güvenlik personeli olmak üzere 309 bin 819 kolluk personelimizi görevlendirdik. 31 bin 976’sı binek araç, 3 bin 853’ü motosiklet, 430’u hava aracı ve 538’i deniz aracı olmak üzere 36 bin 527 araç sahada. Göç İdaresi Başkanlığı’mız 1350 personel ve 270 mobil araçla aktif görev alıyor. AFAD Başkanlığı’mız 4 bin 200 personel ve 502 araçla alınan tedbirler kapsamında sahada etkin. 112 Acil ekiplerimiz 9 bin 180 personel ile her koşulda vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı ailemizden 324 bin 549 personel görevlendirilmiştir.”

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NOEL BABA BALONLA GELDİ

Noel Baba, Pamukkale’ye bacadan değil balonla indi. Travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi çeken Denizli’deki Pamukkale’yi gökyüzünden görmek isteyen Ali Tankaş, sıcak hava balonuna Noel Baba kostümüyle bindi. Balon yaklaşık 1000 metre irtifaya ulaştığında üst kısmındaki güvenlik ipine bağlı halde bir süre sallanan Noel Baba, daha sonra atlayışını gerçekleştirdi.

LİTRELERCE SAHTE İÇKİ ELE GEÇTİ: ‘ZEHİRLENMEYİN’ DENETİMLERİ

Sahte alkolün yılbaşını zehir etmemesi için yurt genelindeki alkol satan işyerleri ve mekânlarda çok sayıda denetim ile kaçak içki operasyonları yapıldı. Litrelerce sahte alkol ele geçirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Özellikle megakent İstanbul’da ekipler alarmdaydı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından işletmelerin ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve işyerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Sıklığı artırılan denetimler, kentin 39 ilçesinde eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yıl boyunca gıda denetimlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi ve şu bilgileri verdi: “Alkollü içki sunan yerlerde de bandroller üzerinde kontroller gerçekleştirerek ürünün sahte olup olmadığı, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş yerde üretilip üretilmediğine ilişkin denetimleri yapıyoruz. İlimizde alkollü içki sunan, satan yerlerle ilgili 2024’te yaklaşık 51 bin denetim gerçekleştirdik ve bu denetimler içerisinde de uygunsuz olanlarla ilgili hem idari hem de adli yönden gerekli yaptırımları yerine getirdik.”

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2024’TE VAN KEDİLERİNİN SEVENİ ÇOK OLDU

Van’ın önemli değerlerinden bir gözü mavi, diğeri kehribar renkli dünyaca ünlü Van kedileri, kente gelenlerin görülecekler listesinin başında yer aldı. Van Kedi Villası Hayvan Sorumlusu Mehmet Atar Bayır, merkezi 2024 yılında yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.