Hoş geldin Ramazan... İlk sahur bu gece

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DİYANET İşleri Başkanlığı 2025 Ramazan imsakiyesini yayımladı. Buna göre; üç ayların son ayı olan ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın akşamı ilk iftar yapılacak. İlk imsak bu gece saat 05.08’de Iğdır’da yaşanacak, ilk iftar da 18.02’da Iğdır’da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.18’de Çanakkale’de olacak.

İlk imsak İstanbul’da saat 06.07, Ankara’da 05.52 ve İzmir’de 06.16’da olacak. İstanbul’da ilk orucun tutulduğu yarın akşam ezanı saat 19.01’de okunacak ve iftar yapılacak. İzmir’de 19.11’de, Ankara’da 18.47’de, Adana’da 18.39’da ve Diyarbakır’da 18.19’da oruçlar açılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, yarın ilk imsakın Iğdır’da saat 05.08’de, son imsakın Çanakkale’de saat 06.18’de olacağını söyledi. İlk iftarın 18.02’te Iğdır’da, son iftarın 19.12’de Çanakkale’de yapılacağını belirten İşlek, ilk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir’de 12 saat 56 dakika ile en uzun, 30 ilde ise 12 saat 54 dakika ile en kısa orucun tutulacağını bildirdi. Ramazanın son günü olan 29 Mart’ta ilk iftarın Iğdır’da saat 18.31’de, son iftarın ise Edirne’de 19.42’de yapılacağı bilgisini veren İşlek, son gün Ankara, Zonguldak ve Düzce’de 14 saat 12 dakikayla en uzun, Bitlis’te ise 14 saat 6 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını dile getirdi.

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MAHYALAR ASILDI

Ramazanda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahyalar, ülke genelinde asılmaya başlandı. Bursa’da 626 yıllık Ulu Cami’nin 70 metrelik 2 minare arasına ‘Allah iyilik yapanları sever’ mahyası asıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Fatih Belediyesi ekipleri tarafından ramazan ayı için gül suyu ile yıkanarak dezenfekte edildi.

BAYRAM 30 MART PAZAR

Arife Günü: 29 Mart Cumartesi.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar.

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi.

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı.