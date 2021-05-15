Hoş geldin kıyı balıkçılı

Kıyı Balıkçılı ismindeki yeni tür Hatay’da ava kapatılan Amik Barajı Kuş Cenneti’nde fotoğraflandı. Daha çok Afrika’nın tropikal batı kıyıları ve Kızıldeniz’de görülen Kıyı Balıkçılı Türkiye’nin kayıt altına alınan 490. kuş türü oldu. Ayrıca bu tür Yoğurtçuoğlu’nun Türkiye’de bu yıl içerisinde fotoğraflamayı başardığı üçüncü yeni kuş türü oldu.

Yoğurtçu o anları şöyle anlattı: “O kadar uzaktan gördüm ki annemin bayram tebriği telefonunu kapatmak zorunda kaldım. ‘Kapat anne şu an garip bir kuş yaklaşıyor’ dedim. Bu tür hepimize bayram hediyesi olsun. Fotoğraflarda füme renkli olan kıyı balıkçılı kuşu.”

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