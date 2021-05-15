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Ece Çelik
Haber Giriş: 15.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hoş geldin kıyı balıkçılı

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Hoş geldin kıyı balıkçılı

Kuş gözlemcisi ve yaban hayat uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, Türkiye’de yeni bir kuş türünü kayda geçirdi.

Kıyı Balıkçılı ismindeki yeni tür Hatay’da ava kapatılan Amik Barajı Kuş Cenneti’nde fotoğraflandı. Daha çok Afrika’nın tropikal batı kıyıları ve Kızıldeniz’de görülen Kıyı Balıkçılı Türkiye’nin kayıt altına alınan 490. kuş türü oldu. Ayrıca bu tür Yoğurtçuoğlu’nun Türkiye’de bu yıl içerisinde fotoğraflamayı başardığı üçüncü yeni kuş türü oldu.

Yoğurtçu o anları şöyle anlattı: “O kadar uzaktan gördüm ki annemin bayram tebriği telefonunu kapatmak zorunda kaldım. ‘Kapat anne şu an garip bir kuş yaklaşıyor’ dedim. Bu tür hepimize bayram hediyesi olsun. Fotoğraflarda füme renkli olan kıyı balıkçılı kuşu.”

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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