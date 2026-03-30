Hoş geldin Çıvgın

Haberin Devamı

Nadir görülen türler arasında yer alan, batı ve kuzey bölgelerde ise daha yaygın olan çıvgın kuşu (Phylloscopus collybita), Diyarbakır’daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken görüntülendi. İskandinav yarımadasından kışı geçirmek üzere Türkiye’ye göçtüğü belirtilen kuşun, sazlıklarda bit, sinek, sivrisinek ve tırtıl gibi türlerle beslendiği görüldü. Başı küçük ve yuvarlak, gagası kısa, bacakları ince ve siyahımsı olan çıvgın kuşunun Türkiye’nin kuzey bölgelerinde üreyen popülasyonu da bulunuyor. Türün ağırlıklı olarak İskandinav ülkelerinde yaygın olduğu biliniyor.

579 KİLOMETRELİK GÖÇ KAYDI

Türkiye’nin anonim kuşları sitesi Trakuş verilerine göre; 30 Eylül 2018’de Romanya’nın Köstence kentinde halkalanan bir çıvgın, 189 gün sonra Ankara Eymir’de yeniden yakalanırken, bu sürede 579 kilometre katettiği tespit edildi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesine göre de düşük risk kategorisinde yer alan çıvgının küresel popülasyonunun da artış eğiliminde olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

FLAMİNGO ŞÖLENİ

Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kayseri’deki Hürmetçi Sazlığı ile Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırları içerisindeki Sultansazlığı Milli Parkı’ndaki flamingolar dron ile görüntülendi. Son yıllarda artan yağışların etkisi ile hem Hürmetçi hem de Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda flamingolar baharın gelişi ile Erciyes Dağı eteklerinde görsel şölen oluşturdu.

Ovaçiftliği Mahallesi’nde işletmecilik yapan Mesut Atasoy, “Sazlıkta su olmayınca sorun oluyor. Flamingolar gelmiyor. Göç sezonu olduğu için sazlıkta bazı bölümlerde su olmadığı için gelmiyorlardı. Son zamanlarda çok sayıda görülüyor. Alan geniş. Göç yolu üzerinde yer aldığı için flamingolar burayı tercih ediyor. Burası göç noktası ve üreme alanı. Yani tatlı suyla tuzlu suyun bir yerde olduğu nadir göllerden biri. Alan geniş, tehdit etkenleri zayıf, o yüzden burayı tercih ediyorlar” diye konuştu.