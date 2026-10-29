×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hortum faciasında 2 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Hortum Faciası#Tutuklama
Hortum faciasında 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 07:00

Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum felaketinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak’taki şantiyede, pazartesi gecesi 23.00 sıralarında şiddetli yağışla birlikte hortum çıktı. İşçilerin bulunduğu 2 konteyneri savuran hortum, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrilmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerdeki işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda işçiler Aycan Kılınç (30) ile Suriyeli Muhammet Mustafa el Naim, İsa Musa el Nevaf ve Selahattin Muhammed el Naim hayatını kaybetti, inşaatın bekçisi Cumali Kurak ise yaralandı. Hortumda şantiyedeki konteynerlerin parçaları etrafa savruldu, çevredeki bir sitenin güvenlik duvarı ve yakındaki bir okulun çatısı ile bazı araçlar hasar gördü. İşçilerin, konteynerde Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izledikleri sırada hortumun çıktığı öğrenildi.

Haberin Devamı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Mevlüt Ç. ve eşi Ş.Ç. ile şantiye şefi Deniz K. ve iş güvenliği uzmanı İ.A., gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Mevlüt Ç. ve şantiye şefi Deniz K. hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda ‘birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Ş.Ç. ve İ.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Hortum Faciası#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!