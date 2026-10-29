Hortum faciasında 2 tutuklama

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Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak’taki şantiyede, pazartesi gecesi 23.00 sıralarında şiddetli yağışla birlikte hortum çıktı. İşçilerin bulunduğu 2 konteyneri savuran hortum, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kule vincin de devrilmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerdeki işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda işçiler Aycan Kılınç (30) ile Suriyeli Muhammet Mustafa el Naim, İsa Musa el Nevaf ve Selahattin Muhammed el Naim hayatını kaybetti, inşaatın bekçisi Cumali Kurak ise yaralandı. Hortumda şantiyedeki konteynerlerin parçaları etrafa savruldu, çevredeki bir sitenin güvenlik duvarı ve yakındaki bir okulun çatısı ile bazı araçlar hasar gördü. İşçilerin, konteynerde Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izledikleri sırada hortumun çıktığı öğrenildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında müteahhit Mevlüt Ç. ve eşi Ş.Ç. ile şantiye şefi Deniz K. ve iş güvenliği uzmanı İ.A., gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Mevlüt Ç. ve şantiye şefi Deniz K. hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda ‘birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Ş.Ç. ve İ.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.