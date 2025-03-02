Horoz keserken hayatını kaybetmişti... Kahreden detayı oğlu açıkladı: Babam öldü, yeğenim kurtulsun

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Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için horoz kesmek isteyen Nurettin Erdem, dengesini kaybedip yere düştü ve elindeki bıçak kasığına saplandı. Bıçağı çıkaran Erdem, komşularından yardım istedi. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Durumu ağırlaşan Nurettin Erdem, komşuları tarafından otomobille Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Erdem, burada doktorların tüm çabasına karşın aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

Nurettin Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torunu İrem Çınar'a (18) böbreğini vermek için hastaneye başvuru yaptığı ve nakil için sıra bekledikleri öğrenildi.

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İrem Çınar, sürekli diyalize girdiğini ve artık okula gitmek istediğini söyledi. Erdem'in oğlu Gökhan Erdem de "Babam gitti, yeğenim kurtulsun istiyoruz" diye konuştu.

'YAVRUMA MI DAYANAYIM, BABAMA MI DAYANAYIM'

Nurettin Erdem'in kızı Necla Çınar olayda ihmal olduğunu öne sürerek, "Ambulansı aramışlar, ambulans gelmemiş. Hangi şehirde yaşıyoruz biz? Bizi yaşatacak olan kim? Benim babam yarı yolda öldü. Başkasının arabasıyla giderken ölmüş. Ambulansla gitmek daha iyi değil mi? Ben nasıl dayanayım; yavruma mı dayanayım, babama mı dayanayım, kendime mi dayanayım? Kendim de kanserim. Hangi birine dayanayım" dedi.

Erdem'i hastaneye götüren komşusu Nizamettin Resim ise "6 dakikada Çubuk'a indim. Bir Allah'ın kulu yardım etmedi. Ben kendi kucağıma aldım, kendi kucağımla indirdim sedyeye. Sedyeyi de benim birader getirdi" diye konuştu.

Mahalleli de bölgedeki sağlık ocağında ambulans olmadığını öne sürerek, duruma sitem etti.

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