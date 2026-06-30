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Horoz dövüşüne baskın! Bahis oynayan 50 kişiye 650 bin TL ceza

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#Horoz Dövüşü#Bursa#Jandarma
Horoz dövüşüne baskın Bahis oynayan 50 kişiye 650 bin TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 14:01

Bursa’nın İnegöl ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan eve yapılan operasyonda bahis oynadığı tespit edilen 50 kişiye toplamda 650 bin TL idari para cezası uygulandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

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İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bir evde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 horoz ele geçirildi.

Horoz dövüşüne baskın Bahis oynayan 50 kişiye 650 bin TL ceza

650 BİN CEZA KESİLDİ

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Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Horoz dövüşüne baskın Bahis oynayan 50 kişiye 650 bin TL ceza

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KORUMA ALTINA ALINDI

Operasyonda ele geçirilen dövüş horozları, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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#Horoz Dövüşü#Bursa#Jandarma

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