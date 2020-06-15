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MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası

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Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası
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MALATYA'da, polis ekiplerince horoz dövüşü yapanlara yönelik düzenlenen baskında kumar oynayan ve oynatan 38 kişi yakalandı. 38 şüpheliye, 46 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde bir iş hanında horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında kumar oynayan ve oynatan 38 kişiye 46 bin 550 lira para cezası yazıldı. Dövüştürülen 5 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilerek korumaya alındı. Horoz dövüşü yaptıran bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Horoz dövüştüren 38 kişiye 46 bin lira para cezası

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