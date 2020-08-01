MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHorasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe koronavirüse yenik düştü
GeriGündem Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe koronavirüse yenik düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 23:49,Son Güncelleme:

Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe koronavirüse yenik düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe koronavirüse yenik düştü
Abone Olgoogle-news

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Erzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından, Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe'nin, Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarının bir ferdinin daha hayatını kaybettiğini belirten Gürsel, başta Tepe'nin ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Gürsel, paylaşımında, "Lütfen yükümüze omuz verin, tedbirlere uyalım, virüs bir nefes kadar yakınımızda ve çok kütü şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle