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Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

Hoparlörden uyuşturucu, mouse içinden hassas terazi çıktı

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Hoparlörden uyuşturucu, mouse içinden hassas terazi çıktı
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KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir araçta yapılan aramada hoparlör içine gizlenmiş uyuşturucu, mouse içine gizlenmiş hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Otomobilin bagajındaki hoparlörün içinde uyuşturucu, bilgisayar faresinin içinde de hassas terazi bulundu. Otomobilde bulunan N.Ü. (24) ve M.Ü. (23), gözaltına alındı.

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