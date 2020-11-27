Hoparlörden uyuşturucu, mouse içinden hassas terazi çıktı

Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Otomobilin bagajındaki hoparlörün içinde uyuşturucu, bilgisayar faresinin içinde de hassas terazi bulundu. Otomobilde bulunan N.Ü. (24) ve M.Ü. (23), gözaltına alındı.