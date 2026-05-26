Hop on hop off… Turistik İstanbul rotası

Üstü açılabilen panoramik çift katlı otobüslerle “İstanbul’un en derin hikâyesi” mottosuyla gerçekleştirilen turda, “hop on hop off” sistemiyle yolcular istedikleri durakta inip bölgeyi gezebiliyor. Sultanahmet’ten başlayan ve yaklaşık 1.5 saat süren rota boyunca kentin tarihi, kültürel ve endüstriyel mirasını yansıtan birçok önemli nokta ziyaret edilebiliyor. Eğer bayram tatilinizi keyifli sokak yürüyüşleriyle, bol fotoğraflı molalarla geçirmek istiyorsanız Türk vatandaşlarına yüzde 50 indirimli olan bu rota tam size göre...

- SULTANAHMET DURAĞI: İstanbul’un kalbi sayılan bu bölge, Bizans ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış binlerce yıllık tarihsel katmanları bir arada sunan en yoğun miras alanı.

Topkapı Sarayı: Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun yıllar boyunca yönetim merkezi olmuş bu muhteşem saray, İstanbul’un tarihsel anlatısının ana durağı.

Ayasofya Camisi: Mimarisi ve güçlü inanç mirasıyla kentin en dikkat çekici ve ikonik yapılarından.

Sultanahmet Camisi: Altı minaresi ve iç mekânını süsleyen büyüleyici mavi çinileriyle İstanbul siluetinin en zarif ve görkemli sembollerinden.

- EMİNÖNÜ-MISIR ÇARSISI DURAĞI: Tarihi Yarımada’nın denizle buluştuğu bu bölge kentin ekonomik ve sosyal hayatının, ticaret geleneğinin yüzlerce yıllık merkezi.

Mısır Çarşısı: Baharat kokuları eşliğinde dolaşırken İstanbul’un karakteristik yaşam enerjisini ve ticaret kültürünü en yoğun hissedeceğiniz tarihi bir çarşı.

Yeni Cami: Eminönü Meydanı’nın hareketli yaşamına yüzyıllardır şahitlik eden bu görkemli yapı, denizin ve kentin koşturmacasının hemen yanı başında huzurlu bir sığınak sunuyor.

Sirkeci Garı: İstanbul’un Avrupa ile kurduğu demiryolu bağlantısının bir simgesi olarak kentin ulaşım tarihindeki kritik rolünü gözler önüne seriyor.

- CİBALİ DURAĞI: Turistik rotaların kalabalığından biraz daha uzakta, sakin ama Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan derin tarih katmanlarına sahip özel bir keşif alanı.

Cibali Karakolu: Eski İstanbul’un mahalle kültürünü ve sosyal yaşamını, popüler kültüre de kazınmış nostaljik bir sembol olarak günümüze taşıyor.

Unkapanı: Yüzyıllar boyunca kentin buğday ve un ticaretinin kalbi olarak şehrin beslenmesinde hayati bir rol oynamış bu tarihi merkez, kentin ticari hafızasını yaşatmaya devam ediyor.

Rezan Has Müzesi (Kadir Has Üniversitesi - Cibali Tütün Fabrikası): Eski bir tütün fabrikasının üniversite ve müze olarak yeniden işlevlendirilmesiyle kentin endüstriyel mirasının çağdaş dönüşümünü temsil ediyor.

AÇIK HAVA MÜZESİ...

- SÜTLÜCE DURAĞI: Eğlencenin, uygulamalı eğitimin ve endüstriyel mirasın birleştiği bu bölge özellikle ailecek yapılan bayram gezilerinin yıldızı olmaya aday.

Miniatürk: Türkiye’nin dört bir yanından tarihi eserlerin minyatürlerinin bulunduğu bu açık hava müzesi, özellikle 6 yaş civarındaki meraklı çocuklar ve etrafı incelemeyi seven minik denetçiler için ufuk açıcı, devasa ve eğlenceli bir keşif alanı.

Dijital Deneyim Müzesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan bu yenilikçi merkez geleneksel müze anlayışının dışına çıkarak ziyaretçilerine sürükleyici bir teknoloji ve dijital sanat serüveni yaşatıyor. İnteraktif alanları ve üç boyutlu gösterimleriyle her yaştan ziyaretçiyi, özellikle de çocukları ve gençleri büyüleyen, ufuk açıcı bir durak.

- HASKÖY DURAĞI:

Rahmi M. Koç Müzesi: Klasik arabalardan denizaltılara, nostaljik trenlerden buharlı makinelere kadar sanayi ve ulaşım tarihini yansıtan müze, her yaştan ziyaretçisine interaktif bir deneyim yaşatıyor.

Aynalıkavak Kasrı: Haliç kıyılarındaki Osmanlı saray mimarisinin günümüze ulaşan en zarif örneklerinden biri olarak, ağaçlarla çevrili bahçesinde kalabalıktan uzak, huzur dolu bir tarih molası imkânı tanıyor.

- KASIMPAŞA DURAĞI:

Tersane-i Amire / İstanbul Sanat Müzesi: Dünyanın yaşayan en eski tersanesi olan bu tarihi alan, İBB tarafından şehre kazandırılan İstanbul Sanat Müzesi ile çağdaş sanatın kalbinin attığı yepyeni bir çekim merkezine dönüştü.

Bahariye Nezareti Binası: Osmanlı donanmasının yönetim merkezi olarak inşa edilen bu görkemli yapı, Haliç kıyısındaki etkileyici mimarisiyle semtin denizcilik geçmişini vurguluyor.

Kalyoncu Kışlası: Tarih boyunca denizcilerin yetiştirildiği bu heybetli yapı, Osmanlı askeri ve denizcilik tarihinin Haliç’teki en önemli anıtsal miraslarından biri olarak dimdik ayakta duruyor.

- SARAYBURNU DURAĞI:

Sepetçiler Kasrı: Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinin bir parçası olarak denizin hemen kıyısında yer alan köşk, Boğaz ve Haliç’in kesiştiği noktada eşsiz bir manzara sunuyor.

Atatürk Heykeli / Sarayburnu Arkeoparkı: Cumhuriyet tarihinin ilk anıt heykeline ev sahipliği yapan alan Arkeopark projesiyle kentin binlerce yıllık liman geçmişini gün yüzüne çıkarıyor.

Ahırkapı Deniz Feneri: Marmara Denizi’nden İstanbul’a giriş yapan gemilere yüzyıllardır yol gösteren bu tarihi fener, denizcilik hafızamızın zarif bir simgesi olarak yükseliyor.

ALTIN BOYNUZ’DA KAHVE

- EYÜPSULTAN DURAĞI: Haliç’in iç kısımlarına doğru ilerledikçe manevi atmosferin doğayla ve eşsiz manzaralarla buluştuğu Eyüpsultan karşımıza çıkıyor.

Eyüpsultan Camisi ve Meydanı: İstanbul’un en önemli inanç merkezlerinden biri olan bu anıtsal yapı, etrafındaki asırlık çınarlar ve her daim canlı meydanıyla bayramın birleştirici ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor.

Pierre Loti Tepesi: Meydandan kısa bir teleferik yolculuğuyla ulaşabileceğiniz bu tepe, tüm Haliç’i ayaklarınızın altına seriyor. Haliç’in altın boynuz manzarasına karşı yorgunluk kahvesi içmek harika bir mola alternatifi.

Artİstanbul Feshane: Osmanlı ordusunun fes ihtiyacını karşılayan bu köklü endüstriyel miras restore edilmiş yeni haliyle artık İstanbul’un en dinamik çağdaş sanat ve kültür merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.