Hoop denizci mezun

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İstanbul Boğazı kenarında yer alan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yıllardır öğrenciler, mezuniyet töreninde denizle buluşuyor. Kökleri 17’nci yüzyıla dayanan, 1928 yılında ise “Yüksel Deniz Ticaret Mektebi” adıyla ilk modern uygulamalı denizcilik eğitimine başlanan okul, 1982 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek denizci olmak isteyen liselilere hizmet vermeye başladı. 42 yıldır denizcilik eğitimi veren lise, bu yıl 39’uncu mezunlarını uğurladı.

ASIRLIK GELENEK

Mezun olmaya hak kazanan 37’si erkek, 11’i kız toplam 48 öğrenci için önce ailelerinin de katıldığı berat teslim töreni düzenlendi. Ardından öğrenciler denizcilik andını okuyarak kep yerine şapkalarını fırlattı.





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Daha sonra da asırlık geleneği gerçekleştirmek için okulun rıhtımına üniformaların üzerine giydikleri can yelekleriyle dizilip 3’erli gruplar halinde denize atladı. 1928 yılından beri süren geleneğe göre üniformalarını ıslatmadan denizciliğe adım atamayan öğrenciler, iki kez gerçekleştirilen atlayışın ardından mezuniyet kıyafetleriyle yine denize uğurlandı.





NESİLDEN NESİLE

Okul Müdürü Erol Gündoğdu, öğrencilerin okulda yüzme eğitimi de aldıklarını belirterek şunları söyledi: “42 yıldır bu okul var, ancak 1928’den beri bulunduğumuz bu yerleşkede denizcilik eğitimi veriliyor. Yani yaklaşık bir asırdır denizcilik eğitimi verilen bir kampusün içindeyiz. Geleneğe göre denize atlayan öğrencilerimiz sudan çıktıktan sonra da tekneyle yeniden denize uğurlanıyor. Bu kültür okulumuzda nesilden nesile aktarılmış. Bu yıl da aynı kültürü devam ettirecek şekilde bir mezuniyet töreni düzenledik. Öğrencilerimiz, okulumuzun rıhtımından denize atladı. Bu alanda suyun yüksekliği 2 buçuk ile 4 metre arasında değişiyor. Yaptığımız ölçümlere göre su sıcaklığı ise 21 derece. Atlayış sırasında denizde arama kurtarma ekibinden 2 ve Deniz Polisi’nden 1 tekne sahilde yerini aldı. Ayrıca bir cankurtaranımızın da gözü tören boyunca çocukların üzerindeydi.”

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DÖRT YIL BU ANI BEKLEDİK

Mezunlar, tören sonrası duygularını şöyle ifade etti:

* Aysu Ece Demirbaş (Güverte İşletme): Okulu birincilikle bitirdim, bu nedenle çok mutluyum. Denize atlamak çok iyi geldi. İleride gemi kaptanı olmak istiyorum.

* Hüseyin Mehmetoğlu (Güverte İşletme): Denize atlamak muhteşem bir duygu. Dört yıl boyunca burada okurken hep sabırsızlıkla bu anı bekledim.

* Emre Deniz Karadeniz (Gemi Makineleri İşletme): Ailem hep denizci olmamı istedi. Gördüğüm eğitimden sonra ben de bu işe tamamen ısındım. Bu mesleği yapacağımı düşünüyorum.

* Miray Elç (Güverte İşletme): İlk defa Boğaz’a atladım. Sanki ilk kez denize giriyormuşum gibiydi, suyun tadı bile bir başkaydı.

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* İrem Keleş (Gemi Makineleri İşletme): Su soğuktu ama garip bir şekilde içimi ısıttı. Gemi Makineleri İşletme alanında sadece 3 kız öğrenciydik. Umarım sektördeki kadın sayısı artmaya devam eder.

* Barış Özgür Özel (Gemi Elektroniği ve Haberleşme): Okulu bölüm birincisi olarak tamamladım. Denizi çok seviyorum. Burada aldığım yüzme eğitimi mezuniyet töreninde atlarken işime yaradı.

* Birsu Ela Kandemir (Güverte İşletme): Okulu ikincilikle bitirdim. Geleneği olan bir okuldan mezun olmak çok gurur veriyor.