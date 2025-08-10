Hong Kong’daki ‘Gençlik Zirvesi’nde Kabataş’a bronz madalya

Haberin Devamı

Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen ve bu sene 4-8 Ağustos’ta Hong Kong’da gerçekleştirilen Dünya Gençlik Forumu-Geleceğin Ekonomi Liderleri Zirvesi’ne 13 ülkeden 500’e yakın lise öğrencisi katıldı. Zirvede her ülke, kendi eleme süreçlerinden geçmiş başarılı öğrenci ekipleriyle temsil edildi. Etkinlikte öğrenciler, ekonomi ve uluslararası ticaret alanında vaka analizi ve takım sunumları yaparken, aynı zamanda yazılı sınavlara girdi. Aldıkları puan doğrultusunda da derecelendirildiler. Yarışmada, eleştirel düşünme ve grup içi işbirliği gibi beceriler de değerlendirildi. Tüm bu sürecin sonunda en iyi 10 takım arasına girerek finale kalan Kabataşlı gençler, zirveden 3’üncülükle ayrılarak bronz madalya kazandı.

Okullarının geçtiğimiz yıl da yarışmaya davet edildiğini dile getiren Kabataş Erkek Lisesi Uluslararası Projeler Koordinatörü Vesile Derya Çakır, etkinlik hakkında şöyle konuştu: “Bu yıl hem akademik hem de kültürel temsildeki başarımız sayesinde zirveye yeniden davet edildik. Bu etkinlik gençleri ekonomi alanında sadece yarışmaları için değil aynı zamanda düşünmeleri ve tartışmaları amacıyla bir araya getiren küresel bir platform. Etkinlikte gerçekleştirilen ‘Ulusal Ekonomi Yarışması’, öğrencilerimizin mikro ve makro ekonomiyle, uluslararası ticaret ile güncel olaylar konularında hem bilgilerini hem de analiz yeteneklerini ölçtü. Aynı zamanda zirve, Harvard, Yale, Princeton ve Cambridge gibi üniversitelerle bağlantılı profesörlerin ve uzmanların katkı sunduğu bir yer.”

Haberin Devamı

ÖĞRENCİLER GURURLU

Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri duygularını, “Etkinlikte 3 farklı akademik görev tamamladık. İlki, 45 soruluk bir ekonomi testi oldu. Ardından yapay zekâ teknolojisinin gelir eşitsizliğine etkisi üzerine bir sunum hazırladık ve sunduk. Son olarak ise modern dünyanın sorunlarına yanıt veren çözümlere dair bir sunum daha yaptık. Bayrağımızı dalgalandırma fırsatı bulduk, bu da müthiş bir gururdu” sözleriyle anlattı.