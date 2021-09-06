Hong Kong'da kapatılan Apple Daily gazetesinin sahibi şirketin yönetim kurulu istifa etti

Şirket dün Hong Kong borsasına yaptığı bildirimde, tüm kurul üyelerinin istifa ettiğini duyurarak gazete çalışanlarına ödemelerinin yapılabilmesi için şirket varlıklarının elden çıkarılmasını talep etti.

Bildirimde, "Böylece şirket bundan böyle muhabirler de dahil Apple Daily çalışanlarına yasal olarak ödemek yapmak zorunda değil. Ayrıca şirket, mürekkep satın alınması ve elektrik parası gibi işletme kaynaklı masrafları ödemekten de yasal olarak men olacak." ifadelerine yer verildi.

Bildirimde, Hong Kong hükümetinden şirketin elden çıkarılan varlıklarını satın alan kişilerin kredi borçlarını ve çalışanların alacaklarını ödemesine izin vermesini istedi.

Demokrasi yanlısı yayınlarıyla bilinen Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi, 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca yürütülen soruşturmada, "dış güçlerle gizli anlaşma yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gazeteyle bağlantılı üç şirketin 18 milyon Hong Kong doları (2,3 milyon ABD doları) değerindeki mal varlığına tedbir konulmuş, çatı şirketi Next Digital'in hisselerinin borsada işlem görmesi durdurulmuştu.

Gazete, mal varlığına getirilen tedbir nedeniyle 24 Haziran'da son baskısını yaparak yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştı.

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