Hong Kong-Hollanda arası uyuşturucu trafiğine İstanbul kıskacı

Hong Kong’dan havayolu ile gelerek Türkiye üzerinden karayolu ile Hollanda’ya transit gidecek olan 2 kilo 192 gram ağırlığındaki eşya riskli görülerek Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarı’nda analiz edildi. Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, ‘amfetamin’ ve ‘metamfetamin’ cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi.

HOLLANDA’DA DEVAM ETTİ

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Narkotik birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkıyat yapılacağı tespit edildi. İkinci partide gelen kargo da kontrol edildi. Böylece toplam 4 ton 382 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu. Uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin Hollanda’daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce Hollanda polisiyle irtibata geçildi ve uluslararası kontrollü teslimat kararı alındı. Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi. Araçlara yüklenen eşya varış noktasına kadar önce Türk polisi tarafından, sonra güzergâh üzerindeki diğer ülkelerce izlendi. Türkiye’de ve Hollanda’nın Uden şehrinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Maddenin alıcısı şüpheli de dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

BAKAN MUŞ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4.3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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