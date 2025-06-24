Hologramlı İmamoğlu mitingleri

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Yaz boyu sahada olacak CHP, İmamoğlu için de hologram teknolojisi ile düzenlenecek mitingleri de içeren yapay zekâlı kampanya planlıyor. İmamoğlu için CHP’de oluşturulan adaylık ofisinin icra kurulu üyesi Bülent Tezcan, dün bir grup gazeteciyle sohbetinde, “Yapay zekâ olur, hologram olur, teknolojinin tüm imkânlarını en ileri seviyelerini kullanacağız” mesajını vererek şunları söyledi:

GENÇLERLE BULUŞMA

“Adayımızı halkla konuşturacağız. Siyaset kadrolarından sözünü taşıyan kişiler olacak. Geniş kesimleri kucaklayan akademisyenler, kanaat önderleri, CHP dışı siyasetçiler olacak. Ayrıca basın üzerinden konuşacak. Gençlerle buluşmayı çok önemsiyor. En önemli sözcülerinden biri de gençler olacak. Genel Başkanımız da gençlerle bütünleşen bir siyasetçi. Bizim dışımızda partilerin adaylarının olmasında da yarar var. Ama en hassas olacağımız nokta muhalefetin birbirini hırpalayan bir dilden uzak olması. Türkiye İttifakı modeli bizimki. Bu, daha organik bir ittifak olacak. Pozisyon dağıtmaya yönelik değil. Ankara ve İstanbul’da öncelikle iki ofis oluşturuyoruz. İhtiyaç olursa yaygınlaştırılacak.”