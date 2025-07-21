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Hollywood’un Dürzi ünlüsü

Güncelleme Tarihi:

#Dürzi#Lübnan#Amal Alamuddin Clooney
Hollywood’un Dürzi ünlüsü
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 07:00

Ortadoğu’nun içe kapalı dini ve sosyal yaşantılarıyla en az bilinen halkı olan Dürzilerin dünyaca ünlü isimleri de var. Oyuncu George Clooney’in 11 yıllık eşi avukat Amal Alamuddin Clooney de onlardan biri.

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Amal Alamuddin, (Emel Alemüddin) 1978 Lübnan doğumlu. Lübnan’ın ‘Cebel-i Dürz’ bölgesinde yerel beylik yapan ve ‘Dinin Bilgini’ manasına da gelen “Alemüddin” adlı köklü bir aileden geliyor. ‘Ali’ isimli dedesi Osmanlı’ya bölgedeki seferlerinde yardım ettiği için 1633’te vergilerinin toplanması için ‘mültezim’ atanmış. Diğer Dürzi kabileleriyle kanlı mücadelelere giren “Alemüddin” kabilesinin bazı mensupları bugün çatışmaların merkezindeki Süveyda’ya da yerleşmiş. Zamanla güçlerini kaybeden kabilenin üyelerinin bir kısmı Suriye ve Lübnan’da kalırken, Avrupa ve ABD’ye göçenler de olmuş.

GEORGE CLOONEY’LE EVLİ

George Clooney’in eşi Avukat Amal Alamuddin de ailenin Lübnan kolundan. Doğduğu Baakline kasabası dağlık bir bölgede. Babası Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden emekli bir profesör, annesi ise gazetecilik yapan eski bir güzellik kraliçesi. Aile, 1980’de Lübnan iç savaşı döneminde Beyrut’tan ayrılıp Londra’ya yerleşmiş. Amal Alamuddin, Oxford Üniversitesi’nde hukuk okudu, New York’ta da yüksek lisans derecesi aldı. Ünlü bir avukat iken 27 Eylül 2014’te Amerikalı aktör George Clooney ile evlendi. İngiliz gazeteleri Clooney, Dürzi olmadığı için Alamüddin’in bu evliliğe karşı çıktığını da yazmıştı.

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#Dürzi#Lübnan#Amal Alamuddin Clooney

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