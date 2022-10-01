Hollanda’ya kaçırılan kitabe geri getirildi

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Üzerinde, ‘Şile Kazasının Bozgoca Kariyesinin El Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey’in Camii Şerifi Hayratıdır’ yazısı bulunan kitabenin, yasadışı yollarla çıkarıldığı belirlendi. Hollanda adli makamlarının kitabeye el koyabilmesi için Şile Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli yardımlaşma talebi dosyası hazırlandı. Dosya, Hollanda savcılık makamına gönderildi. Yazıtta adı geçen Hurşit Bey'in, Şile’de yaşayıp burada defnedildiği, ailesinin halen Şile’de yaşamakta olduğu belgelendi. Türkiye'ye iadesi sağlanan kitabe, Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi. Havalimanının Gümrük Müdürlüğü’nde gerekli işlemleri yapılan kitabe, sergilenmek üzere Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne götürüldü. Eser geçici olarak ziyaretçilere açıldı.