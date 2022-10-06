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Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra Hollanda'da bir mÃ¼zayede evinde bulunan Åžile Bozgoca Cami Kitabesi'nin TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸ hikayesinde dikkat Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Kitabenin araÅŸtÄ±rma ekibinde gÃ¶rev yapan Ä°stanbul Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde KÃ¼ltÃ¼r ve GÃ¼zel Sanatlar Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan AyÅŸin Deniz Kuru'nun, camiyi yaptÄ±ran El HacÄ± Ä°brahim Zade HurÅŸit Bey'in torunlarÄ±ndan olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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AyÅŸin Deniz Kuru, geÃ§en yÄ±l VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden gelen bir telefonla 1800'lÃ¼ yÄ±llarda Åžile'nin Bozgoca kÃ¶yÃ¼nde yaptÄ±rÄ±lan caminin kitabesinin Hollanda'da bir mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmak istendiÄŸi haberini aldÄ±.

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Kuru, cami ve kitabeyle ilgili, aile arasÄ±nda araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nda ilginÃ§ bir tesadÃ¼f ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Cami bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k dedesi El HacÄ± Ä°brahim Zade HurÅŸit Bey tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Annesinin kÃ¶yÃ¼ olan Bozgoca'da yerel halk tarafÄ±ndan 'Cuma Cami' olarak bilinen Bozgoca Camisi'nin bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼k dedesi El HacÄ± Ä°brahim Zade HurÅŸit Bey tarafÄ±ndan inÅŸa edildiÄŸini aktaran Kuru, hikayesini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:"Bir mesai sabahÄ± telefon geldi. Daha Ã¶nce Åžile'den tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde Ã§alÄ±ÅŸan bir yÃ¶netici arkadaÅŸÄ±m aradÄ±. AyÅŸin, 'Sen BozgocalÄ±sÄ±n, Bozgoca Cami'ne ait bir kitabe Ã§alÄ±nmÄ±ÅŸ olabilir mi? Bilgin var mÄ±?' dedi. Sabah sabah ilginÃ§ bir sohbet oldu. Sonra bana kitabenin Ã¶rneÄŸini gÃ¶nderdi. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z TÃ¼rkÃ§esine Ã§evirdiÄŸimiz zaman isim dikkatimi Ã§ekti. Ä°brahim Zade HurÅŸit Bey ismi geÃ§iyordu. Annemin babasÄ±ndan bu ismi Ã§ok duyuyorduk. 'BÃ¼yÃ¼k dedem HacÄ± Ä°brahim Zade HurÅŸit Bey bu kÃ¶yÃ¼n kurucusudur' derdi. Annemi aradÄ±m, sordum. ArdÄ±ndan Ã§ok hÄ±zlÄ± bir sÃ¼reÃ§ baÅŸladÄ±. Biz araÅŸtÄ±rma yaparken Bozgoca Cami diye araÅŸtÄ±rÄ±yorduk ama yerelde bu caminin adÄ± 'Cuma Cami'ymiÅŸ. BugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k amcamÄ±za sorduÄŸumuzda, halamÄ±za sorduÄŸumuzda 'Cuma Cami' diyor. Cuma gÃ¼nleri Ã§evre kÃ¶ylerinde cami olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oraya geliniyormuÅŸ, o yÃ¼zden Cuma Cami demiÅŸler. Ailem Ã§ok heyecanlandÄ±. BÃ¼yÃ¼k dedem, Ä°brahim Zade HurÅŸit dedeyi hatÄ±rlÄ±yordu. 3 yÄ±l Ã¶nce rahmetli oldu ancak Ã§ok Ã¶nem verirdi. KeÅŸke o gÃ¶re gÃ¶rebilseydi. BÃ¼yÃ¼k amcam ve halam buraya gelecekler ziyaret edecekler. OnlarÄ±n Ã¶mÃ¼rleri boyunca baÅŸlarÄ±na gelecek en heyecanlÄ± ÅŸey. Her ikisinin anlattÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey var; Kitabenin balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n birkaÃ§ yÄ±l konakladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde yerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar."

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