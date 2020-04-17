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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 18:40,Son Güncelleme:

Hollanda’dan 2'si bebek 346 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

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Hollanda’dan 2'si bebek 346 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
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Hollanda'da bulunan 2’si bebek 346 Türk vatandaşı, uçakla Samsun’a getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüsler ile yurda yerleştirilecekleri Tokat’a götürüldü.

Hollanda’da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 2’si bebek 346 kişi, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçağa girerek, yolcuların ateşlerini ölçtü yaptı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 346 kişi otobüsler ile Tokat’a doğru yola çıktı. Vatandaşlar, Tokat'ta yerleştirilecekleri Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtta 14 gün süreyle karantina altında tutulacak.

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