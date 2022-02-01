Hollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi

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Hollanda'da yaşayan 24 yaşındaki Dilara Şahin'e akut lösemi teşhisi konuldu ve aralık ayının sonuna doğru yoğun bakıma kaldırıldı. Dilara için Hollanda'da doktorlar 'yaşam fişini' çekmeyi teklif etti. Dilara'nın babası bu durumu kabul etmedi ve Dilara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi, Siyasi Ersek Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"BUGÜN 16.00 YAŞAM FİŞİNİN ÇEKİLECEĞİ SAATLERDİ"

Dilara'nın babası Oğuz Şahin, "Allah razı olsun, geldik. Mutlu bir haberi heyecanla bekliyoruz. 2 gün öncesine kadar kızımızın fişinin çekileceği saatleri bekliyorduk ama çok şükürler olsun Cumhurbaşkanımız sesimizi duyduktan sonra hemen harekete geçti, tedavi sürecini hızlı bir şekilde başlattı ve güzel haber bekliyoruz. Devlet büyüklerimizden, doktorumuzdan Allah razı olsun. Bugün salı, saat 16.00, onun yaşam fişinin çekileceği saatlerdi. Devlet büyüklerimize, Reis-i Cumhurumuza teşekkür ediyorum, Allah onun ömrünü uzatsın. Devletimiz var olsun" dedi.

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"9 GÜN BOYUNCA BAKTERİ ARADILAR, MAALESEF GEÇ TEŞHİS OLDU"

Baba Şahin, "Hiçbir şikayeti yoktu, 'Baba ben galiba grip olacağım. Başım ağrıyor, halsizlik var' dedi. Gece ateşi yükseldi, sabah acilden giriş yaptık, hastaneye aldılar. İlk dedikleri vücudunda bakteri olduğunu söylediler, 9 gün bakteri aradılar. Geç teşhis oldu maalesef, çocuğunuz akut lösemi dediler. Kemoterapi uyguladılar ama kemoterapi de maalesef ciğerlerde su toplattı. Ciğerlerinin aşırı zarar gördüğünü söylediler, yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdan 15 gün sonra ümidi kestiler. Biz bunları duyduktan sonra şok olduk. Makineden çıkartalım demeye başladılar, son 3 haftadır bizi ikna yollarına başladılar. Sağlık Bakanımız sık sık arıyor. Sabretmemizi söylüyorlar. Sabırla, ümitle, heyecanla bekliyoruz. Yeni yeni bilgi almaya çalışacağız" dedi.

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ANNE NURTEN ŞAHİN: İNŞALLAH BUNDAN SONRASI DAHA GÜZEL OLACAK

Dilara'nın annesi Nurten Şahin ise "İnşallah bekleyişin sonu güzel olacak. Bizim hiç umudumuz bitmemişti, inşallah bundan sonrası daha güzel olacak. Devletimize, milletimize, Tayyip babamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.