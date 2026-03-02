Hollanda’da TCG Anadolu’ya büyük ilgi

Haberin Devamı

Wilhelminakade’de, Kop van Zuid bölgesine 26 Şubat’ta konuşlanan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu’yu aileleriyle görmeye gelen Türklerin yanı sıra Rotterdam’da yaşayan Hollandalıların da gemiye yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Türk bayraklarıyla fotoğraf çektiren Türkler, gurur duyduklarını dile getirdi.

Amsterdam’dan iki çocuğu ve eşiyle gemiyi görmek için Rotterdam’a gelen Osman Özdemir, “Gemileri duyduğumuzda heyecanlandık, çocuklarla gelmek istedik. Türk gemilerinin burada olması çok güzel bir hissiyat” dedi.

LİMANDAN AYRILDI

NATO’nun ‘Steadfast Dart 2026’ tatbikatı kapsamında perşembe gününden bu yana Rotterdam’da bulunan TCG Anadolu dün limandan ayrıldı. Geminin geldiği gün yapılan törenlerin ardından personele Türkiye’deki çocukların yaptığı resimler ve gönderdiği mektuplar teslim edilmişti. Gemide ayrıca, Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilileri ve savunma sanayi sektörü yetkililerinin de katıldığı Türk Savunma Sanayi Fuarı düzenlenerek üst düzey askeri teknoloji araçları, SİHA’lar, helikopterler ve diğer teçhizatlar tanıtılmıştı.

NATO’nun Hollanda’daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlediği ‘Steadfast Dart 2026’ tatbikatında Türkiye’nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıkmıştı.