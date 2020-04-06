Hollanda'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman? Hollanda Resmi Tatiller Listesi (2020)

Hollanda vatandaşları da milli tatillerinde hem tatil programları yapmak hem de resmi kurumlardaki işlerini bir an önce halletmek için bu tatilleri önemsemektedir. İşte sizler için Hollanda resmi tatillerini bir yazıda hazırladık.

Hollanda'da Resmi Tatil Günleri Ne Zaman?

Hollanda resmi tatil zamanları her yıl değişen takvimle beraber gün olarak değişiklik gösterir. Her sene aynı tarihte kutlanan resmi tatiller, yıl içerisinde gün olarak değişmektedir. Hollanda resmi tatil zamanları şu şekildedir;

- 1 Ocak Çarşamba 2020,

- 10 Nisan Cuma 2020,

- 12 Nisan Pazar 2020,

- 13 Nisan Pazartesi 2020,

- 27 Nisan Pazartesi 2020,

- 5 Mayıs Salı 2020,

- 21 Mayıs Pazar 2020,

- 31 Mayıs Pazar 2020,

- 1 Haziran Pazartesi 2020,

- 25 Aralık Cuma 2020,

- 26 Aralık Cumartesi 2020.

Hollanda Resmi Tatiller Listesi (2020)

Hollanda’nın 2020 yılı itibariyle oluşturduğu resmi tatil günlerinin liste halinde şekli şu şekildedir;

- 1 Ocak Çarşamba 2020 - Yılbaşı Tatili,

- 10 Nisan Cuma 2020 - İyi Cuma Tatili,

- 12 Nisan Pazar 2020 - Paskalya Bayramı,

- 13 Nisan Pazartesi 2020 - Paskalya Bayramı,

- 27 Nisan Pazartesi 2020 - Kral Doğum Günü Tatili,

- 5 Mayıs Salı 2020 - Kurtuluş Günü Tatili,

- 21 Mayıs Pazar 2020 - Miraç Kutlama Tatili,

- 31 Mayıs Pazar 2020 - Hamsin Yortusu Tatili,

- 1 Haziran Pazartesi 2020 - Hamsin Yortusu Tatili,

- 25 Aralık Cuma 2020 - Noel Bayramı,

- 26 Aralık Cumartesi 2020 - Noel Bayramı.

Hollanda Yaz Okulları Tatili Ne Zaman?

Hollanda yaz okullarında tatil Güney ve Kuzey Hollanda açısından farklılık gösterir. Kuzey Hollanda 4 Temmuzda, Güney Hollanda ise 11 Temmuzda 6 haftalık bir tatile başlayacaktır. Bu süreçlerde okullara 6 haftalık tatil sağlanmaktadır.