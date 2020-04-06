Hollanda'da Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir? Vatandaşlık Alabilir Mi?

Çalışmak için Hollanda'ya giden de burada oturma izni alan gurbetçiler, evlenmek ile beraber çocuk sahip olabilmektedirler. Böyle durumlarda Hollanda'da doğan çocuğun (bebeğin) ne gibi haklara sahibi olduğu büyük merak konusudur. Bu doğrultuda Hollanda'da bulunan hem de Hollanda’ya gidecek olan kişiler araştırma yapmaktadır.

Hollanda'da Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir?

Hollanda'da doğan çocuğun (bebeğin) hakları belli kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Anne ve baba Hollanda hükümetinin istediği şart ve koşulları yerine getirdiği takdirde, bebek sahibi olduğu zaman çocuk tüm haklara sahip olabilmektedir. Bu doğrultuda seçme seçilme hakkı, vatandaşlık gibi daha pek çok unsur söz konusudur. Önemli olan yurtdışından Hollanda'ya göç eden kişilerin gerekli kriterleri yerine getirmiş olmasıdır.

Hollanda'da Doğan Çocuk (Bebek) Vatandaşlık Alabilir mi?

Hollanda'da ikamet eden ve sigortalı olarak çalışan pek çok gurbetçi, bebek sahibi olduğunda belirli kriterler doğrultusunda çocuk haklara sahip olabilmektedir. Tabii bunun için belli kriterler mevcut. Örneğin Hollanda'da çocukların vatandaşlığı alabilmesi için 4 yaşından itibaren Hollanda'da ikamet etmesi gerekmektedir. Böylece başvuru yapılmak suretiyle bebek Hollanda vatandaşlığı hakkını elde edebilir. Aynı zamanda en az 5 yıl (60 ay) boyunca sigortalı şekilde ve yasa çerçevesinde ikamet izni almış gurbetçiler, bebek sahibi olduklarında çocuklarına Hollanda nüfusu çıkarabilmektedirler.

Hollanda'da Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Genelde Hollanda'da doğan bebekler, anne ve babanın yerine getirdiği kriterler doğrultusunda vatandaşlık hakkını doğrudan alabilmektedir. Özellikle 4 yaşından itibaren verilen süre kapsamında Hollanda'da yaşayan kişiler Hollanda vatandaşlığı alma hakkını elde eder. Yetişkinler ise Hollanda Hükümeti tarafından verilen kriterleri yerine getirmek suretiyle vatandaşlık elde edebilmektedir. 65 yaş üstü kişiler ise Hollanda'da en az 15 yıl yaşamış olmaları gerekmektedir. Böylece Hollanda vatandaşlığı alma hakkı yakalanır.