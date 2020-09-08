Hollanda Vizesi nasıl alınır? Hollanda Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Hollanda'ya gidecek olan Türk vatandaşları, Bordo pasaportlu olmaları durumunda vize müracaatı yapmak durumundadırlar. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportlarına sahip Türk vatandaşları, 180 gün için 90 gün boyunca vizeden muaf şekilde Hollanda'ya giriş yapabilirler. Hollanda ülkesine vize başvurusunda istenen her belge, hazırlanıp dosyalanmalı ve teslim edilmelidir.

Hollanda Vizesi Nasıl Alınır?

Hollanda vizesi almak için öncelikli olarak hangi amaçla ülkeye seyahat yapılmak istendiği belirlenmelidir. Seyahat amacı belli olduktan sonra randevu alınıp, başvuru formu net bilgilerle doldurulmalıdır.

Formu doldurduktan sonra, yapılması gereken talep edilmiş evrakları hazırlamaktır. Belgeler, eksik olmadan hazırlandıktan sonra, dosyaya eklenip, randevuda belirtilen tarihte teslim edilmelidir. Evraklar teslim edildiğinde, ücretler ödenmelidir. Başvuru bu şekilde tamamlanmış olacak, konsolosluk değerlendirmeye başlayacaktır.

Hollanda Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Hollanda'ya hangi nedenle gidileceği vize ücretlerini doğrudan etkileyen durumlardan biridir. Uzun veya kısa süreli seyahatler için ücretler aynı değildir. Vize ücretleri, dönemsel güncellendiği için net fiyat belirtmek mümkün olmayabilir.

Ortalama 60 ile 190 Euro arasından ücretler söz konusudur. Ücretlere ek olarak diğer hizmet fiyatları eklenebilir. Hollanda seyahati için vize başvurusu yapmadan önce ücretler net olarak öğrenilebilir. Konsolosluk ya da vize acentelerinden, ücret bilgileri talep edilebilir.

Hollanda Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Randevu alındıktan sonra evraklar hazırlanmaya başlanmalıdır. Hollanda vizesi için istenen belgelerin hazırlama süresi ortalama 1 gündür. Evrakları hazırlayıp, randevu alınan yere vermek gerekir. Eksik olmamasına özen gösterilirse, işlemler hızlıca gerçekleştirilir.

Seyahatten dönüş yaptıktan sonra en az 3 ay daha geçerliliği olan, güncel pasaport, dosyaya eklenmeli. Pasaportun, 2 adet boş sayfası olmalıdır. Eski pasaportlar dosyaya eklenebilir.

Hollanda vizesi için talep edilen diğer evrak, vize başvuru formudur. Formu doğru bilgilerle doldurmak gerekiyor.

Vizenin hangi amaçla istendiği, Hollanda ülkesinde kısaca ne yapılacağı hakkında bilgi verici talep dilekçesi yazılmalıdır. Dilekçe açıklayıcı ve anlaşılır olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı fotokopisi önlü ve arkalı şekilde dosyaya koyulmalı.

Biyometrik 2 adet fotoğraf.

Tam vukuatlı olarak isimlendirilen nüfus kayıt örneği isteniyor.

Konaklama yapılacak yerle ilgili bilgiler, uçuş belgeleri dosyada bulunmalı.

Teminatı 30 bin Euro olan seyahat sağlık sigorta belgesi.

Aktif olunan bankanın son 3 aylık hesap dokümanları ve finansal durum belgeleri.

Vizenin ücretinin ödenmiş olduğuna dair belgeler.

Öğrenciler, emekliler, tüccarlar, iş sahipleri, işçiler ve diğer meslekteki kişiler için belgeler.

Seyahatin amacına ilişkin ayrı belgeler.

Hollanda Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Hollanda vizesi başvurusunun doğru değerlendirilmesindeki en önemli husus, kuralların yerine getirilmesidir. İlk kural, randevu almak ve başvuru dosyasını doldurmaktır. Daha sonra belgeler hazırlanmalıdır. Ama şartlara göre belgelere yer verilmesi gerekir. Eksik veya hatalı belge söz konusu olursa, vize başvurusu yüksek ihtimalle değerlendirme dışı kalacaktır.

Hollanda Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Hollanda vizesi, genel olarak 10 günde sonuçlanır. Anormal durumlar söz konusu olmadığında, vize sonuçlandığında başvuru sahibine bilgi verilir. Vize başvurusu, resmi ve dini bir tatile denk gelmişse veya konsolosluk yoğunsa, sonuçlanma süresi 30 güne kadar çıkabilir. Bu durum göz önünde bulundurularak, başvurunun 30 gün önce yapılması daha doğru olur.