Hollanda ve Faslı doktorların hastalığına çare bulamadığı Yusuf bebek, Türkiye’de

Haberin Devamı

Fas asıllı Zeynep Rahou’nun 2 Şubat 2022’de Hollanda’da dünyaya getirdiği Yusuf Rahou, hastalıklı doğdu. Bebeğin hastalığına Hollandalı ve daha sonra da Faslı doktorlar çare bulamadı. Zeynep Rahou’ya ’İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz’ denildi. Rahou, oğlunun hastalığına çare bulmak için Türkiye’den yardım istedi.

Sağlık Bakanlığı, Zeynep Rahou’nun yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından, "Ne doğduğu Hollanda’da ne Fas’ta çare bulunabildi. Annesine, ’İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz’ denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ'NDE

Haberin Devamı

Yusuf bebeği, Hollanda’dan getirmek üzere Türkiye’den ambulans uçak yola çıktı. Hollanda’ya ulaşan uçaktaki Türk sağlık çalışanları, gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde yeniden Ankara’ya hareket etti. Gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan ambulans uçaktaki bebek, Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı.