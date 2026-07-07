Hollanda Savunma Bakanı Zegerius: Türkiye güvenilir bir müttefik ve önemli bir ortak

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Lahey’de geçen yıl gerçekleştirilen zirvede savunma bütçelerinin artırılması yönünde garanti verdiklerini hatırlatan Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius, bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. NATO bünyesindeki her müttefikin verdiği taahhütlere uyması gerektiğini ve Hollanda’nın bunu uyguladığını belirten Zegerius, "Karşımızda bizi yakından izleyen gerçek tehditler var. Düşmanlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK"

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Türkiye'nin NATO ev sahipliğini ve ittifaktaki yerini değerlendiren Zegerius, Türkiye’nin son derece önemli bir ülke olduğunu belirtti. Bu önemin sadece Türkiye’nin NATO’nun en büyük ve en güçlü ordularından birine sahip olmasından kaynaklanmadığını, aynı zamanda güvenilir bir müttefik olmasından da ileri geldiğini söyledi.

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Avrupa’nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Bakan Zegerius, yük paylaşımı ve dağılımının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin yıllardır üzerine düşeni yaptığını dile getiren Zegerius, aynı kararlılığın Avrupa ve Kanada tarafından da gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Zegerius, bu zirvenin sadece birlik içinde olunduğunu göstermekle kalmayıp mali yükü üstlenmeye hazır olunduğunu ortaya koyması açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

AVRUPA'DA SAVUNMA SANAYİSİNİN DURUMU VE UKRAYNA SAVAŞI

Hollanda ve birçok Avrupa ülkesinde orduların uzun yıllar boyunca küçültüldüğünü ve savunma sanayilerine yapılan yatırımların azaltıldığını ifade eden Zegerius, bugün arzu edilen düzeyde bir savunma sanayisine sahip olmadıklarını itiraf etti. Ancak Ukrayna savaşının ardından bu yaklaşımın değiştiğini ve yatırımların hız kazandığını belirten Bakan Zegerius, insansız hava araçları konusunda şu anda Ukrayna ile birlikte üretim gerçekleştirdiklerini açıkladı.

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TÜRKİYE İLE SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Türkiye’nin uzun yıllardır savunma alanına yatırım yaparak olağanüstü bir savunma sanayisi altyapısı oluşturduğunu ifade eden Zegerius, bu durumun kendileri açısından oldukça önemli olduğunu ve Türkiye’nin elbette bir ortak olduğunu vurguladı. Mevzuat farklılıklarının olabileceğini ve bunların değerlendirilerek hangi alanlarda birlikte çalışılabileceğinin ortaya konulması gerektiğini belirten Bakan, Hollanda’nın daha güçlü bir savunma sanayisine ve bunun için de güçlü ortaklara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Şu an için Türkiye ile yürütülen somut bir planın bulunmadığını aktaran Zegerius, buna karşın Hollandalı şirketlerin fırsatları değerlendirdiğini bildiklerini ve bunu geliştirmek adına müttefiklerle çalışmaya ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

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F-35 PROGRAMI

F-35 programı konusundaki gelişmeleri hep birlikte göreceklerini ifade eden Hollanda Savunma Bakanı Zegerius, programın korunmasının kendileri açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. F-35 kabiliyetinin NATO için büyük bir önem taşıdığını belirten Zegerius, Hollanda olarak güvenilir bir müttefik olmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.