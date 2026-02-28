Hollanda Basını: Etkileyici görüntü…. Türk savaş gemileri Rotterdam’ın kalbinde

Haberin Devamı

NATO’nun Steadfast Dart tatbikatı kapsamında Hollanda’nın Rotterdam Limanı’na demir atan Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Anadolu SİHA gemisi ve diğer savaş gemileri büyük ilgi gördü. Hollandalılar ve ülkede yaşayan çok sayıda Türk, gemileri görmek üzere Rotterdam Limanı’na gitti, fotoğraflar çektirdi. Hollanda basını da gemilerle ilgili haberlere geniş yer verdi. Beraberindeki 3 savaş gemisiyle 26 Şubat’ta Rotterdam Limanı’na demirleyen 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu SİHA gemisi, Hollanda medyasınca okuyucularına ‘Etkileyici görüntü’ olarak duyuruldu.

ŞEHRİN TAM ORTASINDA

Yerel gazete Algemeen Dagblad, ‘Türk Donanmasının 4 gemisi Rotterdam Limanı’nda’ başlıklı haberinde, gemilerin şehrin merkezinde, Erasmus Köprüsü’nün hemen yanında görünür şekilde demirlediğini aktardı. Haberde; Rotterdam Liman İşletmesi Sözcüsü’nün, “Bu çok etkileyici bir görüntü. Gemiler, şehrin tam ortasında, Erasmus Köprüsü’nün yanında çok görünür bir şekilde duruyor” ifadelerine yer verildi. NU haber sitesi, TCG Anadolu’nun Rotterdam Limanı’na yanaşma görüntülerini paylaşırken, BN/De Stem haber sitesi de benzer şekilde 4 geminin 1 Mart Pazar gününe kadar şehirde kalacağını bildirdi.

Denizcilik haberleri paylaşan Marina Schepen adlı site, detaylı haberinde aynı tarihlerde Amsterdam’da bulunan Fransız gemileriyle TCG Anadolu’nun karşılaştırmasına yer verdi ve TCG Anadolu’nun üstün yönlerini anlattı.

SİLAHLI SİLAHSIZ DRONLAR TAŞIYOR

Marina Schepen’in internet sayfasında, “Perşembe sabahından bu yana Rotterdam’da 4 Türk deniz kuvveti gemisi bulunuyor. Amsterdam’daki Fransız firkateyninin aksine Türk gemileri şehrin kalbinde duruyor” denilirken, şehir merkezindeki köprülerde geminin rahatlıkla görülebildiği yürüyüşler yapılabileceği aktarıldı.

TCG Anadolu’nun pistinden Rotterdam manzarası... Hollanda basınından okurlara şehir merkezindeki köprülerde gemilerin rahat görülebildiği yürüyüşler önerildi.

Rodi haber sitesi ise İstanbul ve Oruçreis firkateynleri, ikmal gemisi Derya ve ‘en büyüğü’ olarak nitelendirdiği amfibi hücum gemisi/dron ve helikopter gemisi TCG Anadolu hakkında detaylı bilgi verdi. Haberde, “Anadolu, denizaltı savaşı ve arama kurtarma operasyonları için uygun S-70B Seahawk gibi helikopterlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gemide, AH-1W Super Cobra savaş helikopterleri konuşlanmış durumda, silahlı ve silahsız dronlar da taşıyor” denildi.

LİMANA AKIN

Hollanda’da yaşayan çok sayıda Türk ve Hollandalının, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, gemileri görmek üzere Rotterdam Limanı’na gittikleri ve özellikle TCG Anadolu’nun yanında Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdikleri görüldü. NATO’nun Hollanda’daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlediği ‘Steadfast Dart 2026’ tatbikatına, Türkiye’nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıkarken; TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemilerinin yanı sıra 11 ülkeden 10 binden fazla askeri personel katılıyor.

Gemiler NATO tatbikatı kapsamında Hollanda’nın Rotterdam Limanı’nda demirledi. Gemilerde yerli ve milli savunma ürünleri de tatbikat için yerlerini aldı.