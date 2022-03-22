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Son dakika: Hollanda Başbakanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Hollanda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törende, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rutte, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rutte, merdivende Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika: Hollanda Başbakanı Ankarada Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki geriliminde ele alınması bekleniyor.

Hollanda Başbakanı Rutte ziyaret öncesi yaptığı açıklamada; Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasta olan bir kaç ülkeden biri olduğunu hatırlattı. "Türkiye, NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ziyarete ilişkin mesajında, "Bölgede barış ve huzurun sağlanması için büyük gayretler gösteren Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Hollanda Başbakanı Ankarada Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Hollanda

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