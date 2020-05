Hold Ne Demek? Hold Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Hold kelimesi İngilizcede gündelik yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Aynı zamanda birçok farklı anlamı bulunduğunu dile getirmek mümkün. Genel olarak ise bu doğrultuda Türkçe karşılığı, ‘Tutmak, alıkoymak, saklamak ya da zapt etmek’ gibi ifadeler ile ele almak mümkün.

Hold Ne Demek?

Hold sözcüğü birden fazla anlam ile İngilizce üzerinden ele alınabilmektedir.

- Tutmak,

- Alıkoymak,

- Zapt etmek,

- Saklamak,

- Düzenlemek ya da tertipli hale getirmek,

Bu gibi daha sayısız ifadeyi anlatmak mümkün. Ancak özellikle genel anlamı itibariyle tutmak sözcüğü üzerinden ele alındığını dile getirilebilir.

‘’He is holding the dog in his arms.’’

Bu cümlede anlatıldığı gibi köpeği kolları arasında tuttuğunu ifade etmektedir. Bu şekilde değişik cümleler üzerinden siz de çalışmalar yapabilir ve sözcüğü çok daha iyi anlayabilirsiniz. Aynı zamanda farklı sözcük grupları ile beraber daha değişik anlamlara da geldiği söylenebilir.