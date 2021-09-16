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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’teki basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“(Bülent Turan’ın erken seçim talebine ilişkin, ‘Biz bugün evet desek kendileri dağılacaklar’ sözleri) Sayın Bülent Turan, hodri meydan, hadi o zaman dağıtın bizi. Yarın milletin talebi olan seçim kararını alın, biz de dağılalım. Daha çok milletvekili çıkarmaktan mı daha güçlü gelmekten mi korkuyorsun da seçim yapmıyorsun? Madem dağılacağız, dağıtsana bizi.

(MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin laiklik açıklaması) Fesli Kadir, ‘Laiklik, devleti idare ederken dinin emrini kale almamaktır’ diyor. Diyen bu, ona koşan Ali Erbaş. Aynı açıklamada Ali Erbaş’a da sahip çıkıyorsun? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Kimler kimlerle beraber Devlet Bey?”