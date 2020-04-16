Hocaya veda

Fakültenin kurucu isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak, emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık görevini yürüttü. 87 yaşındaki Azrak için başta görev yaptığı fakülte ve üniversite olmak üzere pek çok kuruluş tarafından başsağlığı mesajı yayınlandı. Alman asıllı olan eşi Hannelore Azrak’ı 15 gün önce kaybeden Ali Ülkü Azrak yaşamını Türkiye ve Almanya’da geçiriyordu.

‘ÇOK HIZLI İLERLEDİ’

Bir dönem fakültede Azrak’ın asistanlığını yapan öğretim üyesi Dr. Şebnem Sayhan, Hürriyet’e “Ülkü hoca, hem bilimsel açıdan hem de insan olarak çok iyi biriydi. Sayılı hukukçular arasındaydı. Eşinin kaybı ona çok büyük bir yıkım oldu” dedi. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Prof. Dr. Burhan Şenatalar ise “Her zaman Türkiye’nin sorunlarıyla ilgilenirdi. Sosyal devlete çok inanan bir insandı. 50 yıldan fazla hocalık yaptı. Hastaneye yattığında ümitliydim. Çünkü belirtileri çok ağır değildi. Ama bu öyle bir hastalık ki tedavi sürecinden de hızlı ilerliyor” diye konuştu.