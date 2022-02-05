Hocasının adını taşıyan camiyi açtı

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Camide cuma namazı kıldıktan sonra açılışı yapan Erdoğan, “Prof. Dr. Osman Öztürk İncili Bostan Camisi’nin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim de üzerimizde çok emeği olan bir hocamızdı. Gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik. Erenköy’den Fatih’e kadar onun yaz kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da bizler üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil” dedi. Erdoğan açılışın ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.