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‘Hocam’ dedikçe daha çok vuracağım’: Dayakçı öğretmene soruşturma

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#Beylikdüzü#Öğretmen#Soruşturma
‘Hocam’ dedikçe daha çok vuracağım’: Dayakçı öğretmene soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 07:00

İstanbul Beylikdüzü Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Şakir Baran’ın, öğrencisi Y.E.’nin kafasına kitapla defalarca vurduğu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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Öğretmenin ‘Hocam dedikçe daha çok vuracağım’ dediği duyulan görüntüler üzerine İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Y.E.’nin ağabeyinin olaydan sonra darbettiği öğretmenin okuldan ambulansa bindirilerek ayrıldığı öğrenildi.

15 yaşındaki Y.E. yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Öğretmenimiz yanlışlıkla matematik dersinin saatinde sınıfa geldi, ‘Hadi sınav yapacağım’ dedi. ‘Hocam yanlış geldiniz’ dedik. Sınav kâğıtlarını dağıtacaktı ki arkamdaki öğrencilerden birinin telefonu çaldı. Yanıma gelip ‘sen neden şarkı açıyorsun sınavda’ dedi. Elindeki kitapla kafama vurmaya başladı.” 

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#Beylikdüzü#Öğretmen#Soruşturma

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