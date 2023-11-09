‘Hocam’ dedikçe daha çok vuracağım’: Dayakçı öğretmene soruşturma

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Öğretmenin ‘Hocam dedikçe daha çok vuracağım’ dediği duyulan görüntüler üzerine İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Y.E.’nin ağabeyinin olaydan sonra darbettiği öğretmenin okuldan ambulansa bindirilerek ayrıldığı öğrenildi.
15 yaşındaki Y.E. yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Öğretmenimiz yanlışlıkla matematik dersinin saatinde sınıfa geldi, ‘Hadi sınav yapacağım’ dedi. ‘Hocam yanlış geldiniz’ dedik. Sınav kâğıtlarını dağıtacaktı ki arkamdaki öğrencilerden birinin telefonu çaldı. Yanıma gelip ‘sen neden şarkı açıyorsun sınavda’ dedi. Elindeki kitapla kafama vurmaya başladı.”