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Haber Giriş: 22.04.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Hocalardan öğrencilerine duygulandıran klip

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Hocalardan öğrencilerine duygulandıran klip
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Aksaray Üniversitesi, corona virüs salgını nedeniyle okula ara veren öğrencilerini hazırladığı bir klip ile andı.

Aksaray Üniversitesi okula ara veren öğrencileri için klip hazırladı. “Hasretinle Gönlüm” şarkısıyla fakültelerde boş sınıflar, laboratuvarlar, yemekhane ve kampüsten diğer görüntülerle hazırlanan klip öğrencileri de duygulandırdı.

Klipte hocalar ve diğer bazı görevliler de yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan video klibe yorumlar yapan öğrenciler ‘Vize haftası kütüphanede sabahlamayı bile özledim’, ‘Ağlayarak izleyenler grubundayım’, ‘Yemekhaneci abi, fazladan peçeteni aldım diye kızıyodun, biz gidince bizi arar olmuşsun Üzülme gelince yine alırım peçetelerini’ şeklinde ifadeler de kullandı.

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