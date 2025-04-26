Hocalar tartışıyor vatandaş şaşkın: Eve girelim mi girmeyelim mi

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmekten hâlâ korkan aileler ikinci geceyi de dışarıda geçirdi. Yine açık alanlara, parklara kurdukları çadırlarda, otomobillerde sabahlayanlar oldu. Çadırlarını ışıklandıran, çaylarını demleyen ve ateşin çevresinde sohbet edenler,tedirgin bir şekilde sabahın olmasını bekledi.

ZÜLFİKAR BEY NE YAPSIN

Kağıthane’de deprem sonrası ailesi ile birlikte çadır kuran Zülfikar Baran, ne yapacağını bilemez durumda şunları söyledi:

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“İki gündür buradayız, depremden sonra çocuklarım bir anda ayaklandı mecbur dışarı çıktık. Ev de biraz riskli. Bugün eve gidelim dedik, gidince haberleri izledik. Haberlerde hocalardan biri 7’nin üzerinde deprem beklendiğini söyleyince tekrar çocuklar ayaklandı, gittik çadır aldık yine dışarı çıktık. Sürekli bilim insanlarının vereceği demece göre hareket ediyoruz. Çünkü kimisi ‘İçeri gir’ diyor, kimisi ‘Dışarı çık’ diyor. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz, bekliyoruz bakalım. Deprem anında sarsıntıdan ziyade aşırı bir ses oldu. Sesten dolayı çocuklar bir anda yanıma koştu. Zaten o anda telefonuma bildirim gelmişti. Haliyle hep beraber dışarı kaçtık. O anda çok fazla kendini düşünmüyorsun, ister istemez çocukları düşünüyorsun. Bir anda çocukları alıp dışarı çıkmak zorunda kaldık, iki gündür dışarıdayız, bekliyoruz.”

10 YAŞINDAKİ FATMA: KORKUDAN GECE HİÇ UYUMADIM

Ailesiyle çadırda kalan 10 yaşındaki Fatma Kaya, “Uyumadım daha, depremler çabuk bitsin evimize gidelim. Büyük deprem olabilir diye korkuyorum, uyuyamıyorum” dedi.