Hoca'dan acı haber

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan, çeşitli topluluklara gelişim seminerleri sunan psikolog Doğan Cüceloğlu, Akatlar Mahallesi Murat Sokak’taki evinde dün hayatını kaybetti. Saat 14.00 sıralarında eve temizliğe giden M.Ç., Cüceloğlu’nu çalışma odasında burnundan kan gelmiş halde yüzüstü yatarken buldu. M.Ç.’nin çığlıkları üzerine komşuları daireye koştu. Eve çağrılan sağlık görevlileri Doğan Cüceloğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. O sırada dışarıda olan eşi Yıldız Cüceloğlu ile kızı da haber verilmesi üzerine eve geldi. İstanbul Emniyet’i, Cüceloğlu’nun düşme sonucu kafasındaki kanamaya bağlı olarak öldüğünü açıkladı. Kalp rahatsızlığından dolayı bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp’a kaldırıldı.

CÜCELOĞLU KİMDİR

1938’de Mersin Silifke’de doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde psikoloji eğitiminin ardından ABD’de Illinois Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji doktorası yaptı. Hacettepe ve Boğaziçi üniversiteleri ile 1980-1996 arasında da ABD’deki California Eyalet Üniversitesi’nde görev aldı. Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji içinde inceleyen kitaplar yazdı. Konferaslar ve seminerler düzenledi. İki çocuk babası Cüceloğlu’nun vefatı başta eğitimciler olmak üzere herkesi derinden üzdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurba