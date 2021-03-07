Hoca uyardı: Buralar depremde riskli

Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece bölgesine dikkat çeken Görür, şöyle konuştu: “Büyükçekmece-Küçükçekmece arası heyelanların olduğu yerler. Şu anda bile kayıyor. Yılda birkaç santim hareket ediyor. Depremde haliyle bu kayma hareketi heyelanlara dönüşecektir.

Depremle birlikte burada ciddi yıkımlar meydana gelecektir. O nedenle İstanbul'da bu bölge üzerinde mutlaka çalışmak gerekir. Muhtemelen ilk kırılacağını düşündüğümüz yer de Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasında Kumburgaz kolu. Dolayısıyla bu depremde İstanbul genelde etkilenecek ama en fazla Avrupa yakası etkilenecek. Zemini sağlam bir yerde depremin etkisini bir olarak düşünürsek, Avrupa yakasında kimi yerlerde deprem etkisi beş katına kadar çıkabilir.

Avrupa yakasında özellikle kıyıdan itibaren ilk 10 kilometrelik şerit içerisindeki alanların çoğunda sarsıntının hızı ve ivmesi daha fazla olacaktır.”