‘Hoca fazla para aldığını biliyordu’

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İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dün görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan ile tutuksuz sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Asiye Öztürk ile tarafların avukatları katıldı. Seçil Erzan’ın siyah takım elbise giydiği ve saçlarını açık bıraktığı görüldü.

‘BAHANELERLE OYALADI’

Müşteki Erkan Karaca, mahkemedeki ifadesinde Seçil Erzan ile 2019’da tanıştıklarını belirterek özetle şunları anlattı: “Bize bir fondan bahsetti. Bu fonun gizli bir fon olduğunu, adının ‘Fatih Terim Fonu’ olduğunu ve fonun başında Hakan Ateş’in olduğunu söyledi.”

Seçil Erzan ise özetle şunları söyledi: “Fatih Terim benden para istedikçe, ona para götürüyordum. Fazla para aldığını biliyordu. Bu insanları dolandırmadım. Futbolcular birbirlerinin kazandıklarını görerek geldiler bana. Selçuk İnan, Semih Kaya’yı arayıp, ‘Seçil bana çok kazandırdı, sen de gir’ dedi.”

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TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Tahliyesini talep eden Erzan “20 aydır tutukluyum. Gerçek mağdurları ve fazla para alanları hep anlattım. Kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Fazladan para alanlar, paraları iade etseydi bunlar yaşanmayacaktı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın avukatı, duruşmaya gelerek davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti. Böylece bakanlık da davaya müdahil oldu.

Mahkeme heyeti, Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.