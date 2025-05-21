HKÜ’de 6. Ahlak Şurası... Dünyanın sorunu ‘ahlak krizi’

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Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in başkanlığını yürüttüğü İslam Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği öncülüğünde gerçekleşen şûrada, çağın meydan okumalarına karşın, “Ahlak ve din” masaya yatırılıp, “Çağdaş ahlak krizi” sorununa çözüm arandı. Gençler, akademi dünyasının önde gelen isimlerinden sıradışı bir ders dinleme fırsatı buldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gönderdiği mesajla, Türkiye Yazarlar Birliği’nin kurucu başkanı merhum Mehmet Doğan’ın hatırasına atfedilen şûranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

HALUK KALYONCU: ORTAK AKIL FIRSATI

Şûraya ev sahipliği yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, dünyada teknoloji başta olmak üzere, pek çok alanda yaşanan gelişmelerin, ahlaki aşınmaları da beraberinde getirdiğini söyledi. Kalyoncu, Ahlak Şûrası’nın sorunlara çözüm ararken, ortak bir akıl ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek için büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Görmezde ‘Kusurlarımızı çağa, zamana yüklüyoruz” diyerek, “Bugün bütün insanlığın en büyük krizi ahlak krizidir. Bütün insanlık Gazze’de sınav veriyor. Gazzeli bütün çocuk ve anneler hepimizin yüzüne haykırıyor. Gazzeli çocuklar hepimizin yüzüne haykırıyor” diye konuştu.

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GELECEĞİ DE ŞEKİLLENDİRİR

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYP Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da din ve ahlaki değerlerin toplumun sadece geçmişini değil, geleceğini de şekillendiren temel değerler olduğunu söyledi.

Şûra, tüm akademisyenlerin sunumlarından yola çıkılarak hazırlanan ve Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından okunan sonuç bildirgesiyle sona erdi. Bildirgede “Tüm insanlar Gazze’deki vahşete asaletle karşı durmalı” çağrısı yapıldı.