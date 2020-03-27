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AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen görevinden istifa etti

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HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen görevinden istifa etti
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, görevinden ayrıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini dile getirdi.

Gaziantep'in hayatında farklı bir yeri olduğunu anlatan Sözen, "Görevim süresince yerel yönetimlerden basın camiasına, sivil toplum örgütlerinden mesai arkadaşlarıma kadar herkesten çok büyük destek gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Gaziantep ve HKÜ daha iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.

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