Hizmetçi firarda yeni dalga yolda: 10 soruda Sarıgül soruşturmaları

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‘KARA para aklama’ suçlamasıyla Mustafa Sarıgül ve aile üyeleri hakkında başlayan soruşturma, ‘cinsel saldırı’ suçlamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Mağdurların o dönem reşit olmayan yaşta olduğuna dair iddialar ise ‘cinsel saldırı’ suçlamasına farklı bir boyut getirdi. Soruşturma devam ediyor. Sarıgül suçlamaları kabul etmiyor; ‘kin, iftira ve söylenti’ olarak nitelendiriyor. Soruşturmaya dair detayları içeren 10 soru ve cevapları…

1- Soruşturma nasıl başladı: İki Alman vatandaşı Sarıgül Ailesi tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek birkaç ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. İddiaya göre görüşmeler 2024’te başladı ve süreç planlandığı gibi gitse milyonlarca ve hatta milyarlarca Euro’luk ‘kara para’ yatırım-fon perdesi altında Almanya-Türkiye arasında transfer edilecekti. Bu süreçte taraflar arasında ihtilaf çıkınca ortaklık düşmanlığa döndü.

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‘CİNSEL SALDIRI’ SUÇLAMALARI

2- Cinsel suçlamalar nasıl ortaya çıktı: Almanların şikâyetiyle başlayan soruşturmada ifade veren bir gizli tanık, Sarıgül’ün korumasıyla olan görüntülerin ona ait olmadığına dair sahte rapor düzenlettiğini, bunun için de 200 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etti. Böylece soruşturmanın mercekleri bu alana da kaydı.

3- Dosyada kaç gizli tanık var: Dosyada birden fazla gizli tanık var. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında yeni gizli tanıklar da olabilir. Özellikle para trafiğine dair gizli tanık iddialarının teyidi veya tekzibi açısından savcılığın talep ettiği MASAK raporu önemli oranda belirleyici olacak.

OĞLU ‘GİZLİ TANIK’ İDDİASI

4- Emir Sarıgül de ‘itirafçı’ veya ‘gizli tanık’ mı: Gizli tanık ya da ‘itirafçı’ değil. Dosyada ‘şüpheli’ ve tutuklu. Hakkındaki suçlamalar Almanların şikâyeti ve kaynağı belli olmayan para transferlerine dair.

5- Babası Mustafa Sarıgül aleyhinde ifadeleri var mı: Emir Sarıgül’ün ifadeleri henüz kamuoyuna yansımadı. Ancak Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre doğrudan ‘Babasının aleyhinde ifade verdi’ denilemez. Sorulan sorulara verdiği cevaplar ve diğer anlattıklarının savcıların şüphe rotasını destekler nitelikte olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca koruma videosu kamuoyuna yansıyınca Emir Sarıgül’ün tepki gösterdiği ve babasıyla bu konuda ‘arasının açıldığı’ söyleniyor. Kardeşi Ömer Sarıgül ile de aralarında ‘mal paylaşımı’ kaynaklı ‘aile içi’ ihtilafların olduğu da soruşturma makamlarına yansıyan bilgilerden…

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FİRUZAN YURTDIŞINA ÇIKMIŞ

6- Görüntüleri kim kaydetmiş: Dosyadaki ifadelere göre Sarıgül’ün evindeki ‘Firuzan’ adlı hizmetçi bu görüntüleri kaydetti. Amacı Sarıgül’den para koparmaktı. Hatta dosyadaki şüphelilerden birinin ifadesine göre Firuzan, ‘Bu görüntülerden daha çok var’ diyordu. Şimdi yurtdışında ‘firari’ durumda…

7- Görüntülerdeki kişinin Sarıgül olduğu kesinleşti mi: Henüz bu konuda resmi bir rapor yok. Savcılık görüntüleri inceletiyor. Ancak koruma B.Ö., görüntülerdeki kişinin kendisi ve Sarıgül olduğunu kabul ediyor. Sarıgül’ün şoförü T.A. da görüntüleri çeken Firuzan’ın videodakinin Sarıgül olduğunu ve diğer detayları kendisine anlattığını savcılık ifadesinde söylüyor.

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GENÇLİK KAMPLARI’NDA NE OLDU

8- Sarıgül’ün Gençlik Kampları’na dair iddialar nereden çıktı: Koruma videosuna dair operasyonlarda gözaltına alınan C.D. ve diğer bazı tanıklar, Sarıgül döneminde Şişli Belediyesi’nin düzenlediği bu kamplara dair detayları anlatınca savcılık bu kez de bu alana yöneldi. İfadelerde adı geçen zanlılar gözaltına alındı. Bu dönemde Sarıgül ile tanıştırılıp bir şekilde ‘ilişki’ kurması sağlandığı iddia edilen ve o dönem 18 yaş altında olan 4 lise öğrencisinin adı geçiyor…

9- Yeni gözaltılar olur mu: Soruşturmanın seyri yeni operasyonlar ve gözaltılar olabileceğine dair güçlü emareler taşıyor. Henüz kamuoyuna yansımış bazı ifadelerde yeni bir soruşturma dalgasını başlatabilecek detayların olduğu anlaşılıyor. Yeni mağdurların ve müştekilerin ortaya çıkması da muhtemel.

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10- Sarıgül ne diyor: Suçlamaları kabul etmiyor. Para konularında asıl dolandırılmaya çalışılanın kendisi olduğunu iddia ediyor. Korumasının ifadesi için de ‘O bizim evladımız, hapse girmekten korktuğu için böyle ifade vermiş olabilir’ diyor. Genel olarak da suçlamaları ‘Komplo, kin, iftira ve söylenti’ olarak nitelendiriyor…

KIZ KARDEŞLER İFADE VERDİ

O dönem belediyenin bilgi işlem müdürü olan C.D, ifadesinde Sarıgül’ün makam odasının arkasındaki özel bölümde liseli iki kız kardeşin ‘sıkıntılı’ şeyler yaşadığını iddia etmişti. İddiadaki kardeşler M.B ve G.B ifade verdi. Şu an iç mimar olan M.B (29) ifadesinde Sarıgül ile nasıl ve ne zaman tanıştığını ve sonrasını anlattı: “Hesabıma Mustafa Sarıgül’ün muhasebecisi olan V.A. tarafından 15.000 TL para geldi. Yaklaşık olarak 3-4 sene önce harçlık olarak bu parayı bana göndermişti. Sarıgül ile de en son 1 ay önce telefonumdan yazışma gerçekleştirdim.

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İLKOKULDA TANIŞTIM

Sarıgül’ü İzzetpaşa’da ilkokula giderken tanıdım, 7-8 yaşlarındaydım. O dönem Şişli Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu gençlik kampları oluyordu. Bu gençlik kamplarına iki kez katıldım. (…) Ben ve ablam G.B. bu şekilde liderlik kampında birçok kişiyle tanıştık. Lise 1 ve Lise 2’de okuldan çıktıktan sonra Şişli Belediyesi’ne giderdik. Liderlik kampında ve belediyede Sarıgül’ü gördüğümüzde kendisi bize yanına çağırırdı, fotoğraf çekilmek isterdi. Fotoğraf çekilirken elini göğüs bölgemize götürür, sıkıca sıkardı. Bazen canımızın yandığı da oluyordu. Hatta belimizden tutarak fotoğraf çekilmek için poz verirdi. O dönem çocuk olduğumuz için bu hareketlerin cinsel amaçla yapılıp yapılmadığını idrak edemiyorduk. Gençler için rol model olduğundan cinsel amaçla yaklaşmadığını düşünüyordum. Ancak göğsümüzün yanını, bel boşluğumuzu, bacağımızı sıktığını net olarak hatırlıyorum. 2021-2022 yıllarında Sarıgül’ün Ulus’ta bulunan Platin Sitesi’ndeki evine gittik. Evinde (koruma) B. Ö. D., ablam, ben, Mustafa Sarıgül ve temizlik görevlisi olan Cennet isimli kişi vardı. Sarıgül yanımızda viski içip kırmızı kapya biber yiyordu. Bir vakitten sonra beni yanına çağırıp kulağıma “Gökçen’i (ablam) öper misin?”şeklinde fısıldadı. Daha sonradan bir anda gömleğini çıkarıp B. Ö. D.’yi alarak odaya gitti. Tahmini 19-20 yaşlarında iken Sarıgül’ün evinde yemek yiyorduk, masada yaklaşık 8-10 kişi vardı. Masanın başında Sarıgül oturuyordu, yanında ise 35-40 yaşlarında sarı saçlı bir kadın vardı. Yemek esnasında Sarıgül’ün masadan kalkarak kadın ile çalışma odasına gittiğini hatırlıyorum. Çalışma odasının camları buzluydu. Sarıgül burada kadın ile birliktelik yaşadı, camın arkasından bu sahneyi net olarak hatırlıyorum.”

DAVUT SENİ BEĞENİRSE...

M.B.’nin ablası G.B. (33) de ifadesinde şunları anlattı: “Sarıgül okulumuza sıklıkla konuşmacı olarak gelirdi. Kendisini buradan tanımaya başladım. Düzenlemiş olduğu liderlik kamplarına ben katılmadım. Ancak kardeşim birkaç kez katıldı. Ben Kumburgaz’da gençlik kolları faaliyetlerine katıldım. Lise döneminde ise Şişli Belediyesi’nde staj yapmak istediğimde orada yetkili olan Davut Kaymak isimli kişinin beni beğenmesi karşılığında staja alınacağım söylendiğinde bunu kabul etmeyerek başka yerde staj yaptım. Sarıgül’ün Ankara’daki kurultayına, Etiler’deki Platin Sitesi’ne gitmişliğim vardır. Sarıgül çocukluğumuzdan itibaren güçlü bir siyasetçi olarak ve kendisini rol model olarak gördüğümüz için görüşmelerimizde fotoğraf çekmek isterdik. Bazen kendisi de yanımıza gelip fotoğraf çekmek istiyordu. Fotoğraf çekileceği zaman belimize sarılır sert bir şekilde sıkardı. O zamanlar bunun cinsel amaçla yapılıp yapılmadığını idrak edebilecek yaşta değildik. Sarıgül ile ilgili haberler çıktıktan sonra düşündükçe bu olaylar aklıma gelmeye başladı.”

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YENİ PARTİ’DEN İSTİFA ETTİ

ERZİNCAN Milletvekili olan Mustafa Sarıgül, dün YENİ Parti’den istifa etti. Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim” dedi.

Sarıgül daha önce, soruşturma sonuçlanıncaya kadar partinin yetkili kurullarından üyeliğinin askıya alınmasını istediğini söylemiş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de, “Siyasi Partiler Kanunu’nda üyeliği askıya almak diye bir şey yok. İstifa olarak değerlendiriliyor bu talep. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimimizi yaptık ve üyeliği bitti, partimizle bir bağı yok. Vahim iddialar doğru çıkarsa, Sarıgül’ü biz de savunamayız, en sevdikleri de savunamaz, bu kadar net” demişti.

10 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Savcılık dün 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verdi. 10 kişi gözaltına alınırken Orhan Yıldırım’ın yurtdışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan Mustafa Sarıgül’e yönelik ‘cinsel saldırı’ iddialarıyla ilgili, lise kampları sorumlusu, Sarıgül’ün 2 yakın koruması, Ankara’daki erkek berberi, lise öğrencisiyken istismara uğradığı belirtilen abla-kardeş ile görüntüleri çekilen temizlik görevlisinin de arasında bulunduğu 10 şüpheli hakkında 28 Ekim 2026’da gözaltı kararı verilmişti. Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüphelinin ise firari olduğu tespit edilmişti.

Zülfü Sümer ile Abdulkadir Sezgin (eski muhtar ve lise kampları sorumlusu) tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 6 kişi hakkında ise adli kontrol istendi. Dün gözaltına alınanlar ise şöyle:

Metin Mevlüt Sarıgül (Mustafa Sarıgül’ün akrabası)

Ömer Yazıcı (Bir banka görevlisi)

Prof. Dr. Aynur Aydın (Şişli Meslek Yüksekokulu’nun/ Şişli Üniversitesi kurucu müdürü. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki Orman Fakültesi, Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi)

Gençağa Meriç (Maritza İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Trabzonspor Kulübü’nün eski genel sekreteri/başkan yardımcısı)

Ahmet Meriç (Maritza İnşaat firmasının kurucu ortaklarından, yönetim kurulu üyelerinden ve genel müdürü)

Berrak Çetinkaya (Maritza İnşaat firmasında ‘Proje Danışmanı’ olarak görev yapan bir gayrimenkul uzmanı)

Davut Kaymak (Şişli Belediyesi eski bilgi işlem müdürü)

Altuğ Altınbaş Sürer (Creditwest Faktoring A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı)

Mehmet Meriç (Maritza İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde yönetim kurulu üyesi ve şirket ortağı)

Süreyya Kurtulan (Ulusal Kriminal Büro Adli Kriminal İnceleme ve Raporlama Kuruluşu Uzmanı ile serbest muhasebeci mali müşavir)



(ELİF ALTIN/HURRİYET)