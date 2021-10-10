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Hızlı ve Öfkeli: İstanbul

#Hızlı Ve Öfkeli#Hollywood Sineması#Mehmet Nuri Ersoy
Hızlı ve Öfkeli: İstanbul

16. Contemporary İstanbul’u ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Hızlı ve Öfkeli’ filminin yapımcılarıyla görüştüğünü söyleyerek, Türkiye’nin bir Hollywood yapımına daha ev sahipliği yapabileceğinin müjdesini verdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren 16. Contemporary İstanbul’u gezdi. Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte galeri yetkilileriyle sohbet eden ve sanat eserlerini inceleyen Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Her şeyden önce dünya bir pandemi sürecinden geçiyor ve birkaç yıldır insanlar seyahat yasaklarıyla karşı karşıya. Özellikle kültür sanat ve etkinlikler bu işten çok etkilendi” dedi.

FİLMİ BURADA ÇEKMEK İSTİYORLAR

Turizm Geliştirme Ajansı’nın çalışmalarından da bahseden Ersoy, bu hafta başında ‘Hızlı ve Öfkeli’ filminin yapımcılarıyla toplantı yaptıklarını aktararak, “Hızlı ve Öfkeli’yi Türkiye'de çekmek istediklerini söylediler. Reklam filmimizden çok etkilendiklerini de söyleyerek, ‘Istanbul is the new cool’ (Yeni gözde İstanbul) dediler. ‘Bizim platomuz burasıdır ve sizinle görüşmeye geldik’ dediler. Yani tanıtımın ne kadar önemli, etkili olduğunu, turizmin aslında sadece turizm olarak görülmemesi gerektiğini de buradan çok net anlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN TEKRAR CANLANMASINI İSTİYORUZ

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Contemporary İstanbul gibi etkinliklerin yurtdışında da tanıtımının yapılması için destek vereceklerine işaret eden Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı: “Biliyorsunuz 29 Ekim’le birlikte Atatürk Kültür Merkezi (AKM) devreye giriyor. Sadece AKM ile bir açılış olmayacak. 14 Kasım’a kadar süren çok yoğun etkinlikler dizisi hayatımıza girecek. Beyoğlu Kültür Yolu şekle girecek. Bu tarz kültür ve sanat etkinliklerinin İstanbul’da hızlı bir şekilde tekrar canlanmasını istiyoruz. İstanbul’dan sonra dalga dalga zaten tüm Türkiye’ye yayılacaktır. Biz bu konuda Avrupa’da öncü olmak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İleri ki haftalarda sizlerle paylaşacağız.”

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#Hızlı Ve Öfkeli#Hollywood Sineması#Mehmet Nuri Ersoy