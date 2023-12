Hızlı ve güçlü... Orban’ın Erdoğan’a hediye ettiği Nonıus atı

Haberin Devamı

Atlar birçok ülkenin tarihinde önemli bir rol oynuyor, ancak çok az ülke atlarla ilgili kültürel miraslarıyla Macaristan kadar ünlü. Macarların şu anki anavatanları olan Karpat Havzası’na at sırtında geldikleri biliniyor.

KARDEŞTEN DE ÖTE...

Atlar Macarlara askeri başarıların yanı sıra tarımsal çalışmalarda da tarih boyunca yardımcı oldular. Yüzyıllar boyunca Macarların dostları, işçi arkadaşları ve kardeşleri gibiydiler. Ülkenin imajının şekillenmesinde paha biçilmez bir rol oynadılar. Macar atçılığının en ünlü cinsi de Başbakan Orban’ın, Erdoğan’a hediye ettiği Nonius ırkı. Bu atlar adını 1816’dan itibaren MezőHegyes Çiftliği’nde damızlık olarak yaşayan Anglo-Norman aygırı Nonius Senior’dan aldı. Nonius Senior’un alanına hediye ettiği 79 aygır arasından en ünlüsü de Nonius IX oldu.

Haberin Devamı

54 YARIŞIN RAKİPSİZİ

Nonius cinsi atlar sağlam ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Macar ordusuna yardım etme amacıyla yetiştirildi. At yarışı da Macar at kültürünün ayrılmaz bir parçası. Tartışmasız tüm zamanların en başarılı at sporu şampiyonu, aynı zamanda gişe rekorları kıran bir Macar filmi tarafından ölümsüzleştirilen rakipsiz safkan Kincsem. Kincsem, safkanların yetiştirildiği Kisbér’de büyüdü. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren at, 54 yarışa katıldı ve hiçbir zaman geçilemedi.

ATALARI HUN ATLARI

Nonius atlarının, Karpat Havzası’na yerleşen Hunların yaklaşık 6.000 yıl kadar önce başlayan göçebe atlı kültürünün mirası olduğu söyleniyor. Macarların bu atları, büyük göç sırasında Asya bozkırlarından beraberlerinde getirdikleri biliniyor.

ORBAN’DAN TOGG ESPRİSİ: BİR BEYGİRE KARŞILIK 435 BEYGİR

Macaristan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Orban’a Togg hediye etti. Orban bu karşılıklı hediyeleşmeyi sosyal medya hesabından, “Yaptığım en iyi anlaşma! Bir beygir gücü karşılığında 435 elde ettim. Başkan Erdoğan, Macaristan’a hoş geldiniz” sözleriyle duyurdu.

Haberin Devamı